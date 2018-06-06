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53-річна Сара Джесіка Паркер позувала перед фотографами у піжамі: фото

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Сара Джесіка Паркер в піжамі
Сара Джесіка Паркер в піжамі / Сегодня

Популярна голлівудська акторка Сара Джесіка Паркер, яка зіграла Керрі Бредшоу у серіалі "Секс і місто", здивувала несподіваним образом. Зірка позувала перед фотографами у шовковій піжамі.

Сара Джесіка Паркер вміє дивувати прихильників в соціальній мережі Instagram. Голлівудська зірка то постає в розкішних вишуканих платтях, то в буденних образах. А нещодавно акторка навіть показала, як вона дебютувала в кіно, коли їй було всього 9 років. Тоді в 1974 році Сара Джесіка Паркер зіграла першу роль у фільмі "Дівчинка з сірниками". 

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Однак милі знімки – не єдине, чим дивує знаменитість. У мережі з'явились фото, на яких Сара Джесіка Паркер позує перед юрбою фотографів в темній атласній піжамі. Зірка розстібнула верх вбрання, показавши розкішну спідню білизну чорного кольору. Незвичний "лук" акторка доповнила прикрасами та взуттям на підборах. 

Як виявилось, в такому пікантному образі зірка постане в новій рекламі спідньої білизни. Зйомки проходили в центрі Манхеттена, що в американському Нью-Йорку.

За задумом режисера, Сара Джесіка Паркер пройшлась встановленою червоною доріжкою, не оточеною папараці. Знаменитість не соромилась свого незвичного вбрання на фешенебельному заході, відтак сміливо красувалась перед фотографами у піжамі. Варто зазначити, що Сара Джесіка Паркер виглядала розкішно в атласному вбранні. 

 

Oh Hi! How’s it going SJP? #sarahjessicaparker

Допис, поширений 武靖然(Wǔ Jìngrán) (@jran.wu)

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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