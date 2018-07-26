55-річна екс-дружина Сталлоне Бріггіта Нільсен розповіла про п'яту вагітність і показала доньку

Екс-дружина Сильвестра Сталлоне, данська акторка Бріггіта Нільсен зізналася, що вп'яте народити дитину у віці 54 років допомогло їй відчути себе молодшою.

Однак Бріггіта Нільсен зауважила, що п'яті пологи були найскладнішими через вік. Про це пише видання People.

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В інтерв'ю актриса розповіла, що понад 10 років намагалася зачати дитину за допомогою штучного запліднення. Раніше Нільсен заморозила свої яйцеклітини у 40 років. Вона зазначила, що почала планувати майбутню вагітність після зустрічі з нинішнім чоловіком – Маттіа Дессі.

Шанс завагітніти, використовуючи саме яйцеклітини Нільсен, був неймовірно мізерний – від 3 до 4%.

За її словами, це був "довгий і важкий шлях". Крім того, актриса додала, що така процедура не з дешевих.

Це така довга дорога. Я хочу, щоб жінки знали, що все можливо, але ви повинні бути реалістами,

– зізнається 55-річна щаслива матуся.