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55-річна екс-дружина Сталлоне Бріггіта Нільсен розповіла про п'яту вагітність і показала доньку

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Бріггіта Нільсен
Бріггіта Нільсен / Instagram

Екс-дружина Сильвестра Сталлоне, данська акторка Бріггіта Нільсен зізналася, що вп'яте народити дитину у віці 54 років допомогло їй відчути себе молодшою.

Однак Бріггіта Нільсен зауважила, що п'яті пологи були найскладнішими через вік. Про це пише видання People.

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В інтерв'ю актриса розповіла, що понад 10 років намагалася зачати дитину за допомогою штучного запліднення. Раніше Нільсен заморозила свої яйцеклітини у 40 років. Вона зазначила, що почала планувати майбутню вагітність після зустрічі з нинішнім чоловіком – Маттіа Дессі.

Шанс завагітніти, використовуючи саме яйцеклітини Нільсен, був неймовірно мізерний – від 3 до 4%.

бріггіта нільсен

За її словами, це був "довгий і важкий шлях". Крім того, актриса додала, що така процедура не з дешевих.

Це така довга дорога. Я хочу, щоб жінки знали, що все можливо, але ви повинні бути реалістами,
– зізнається 55-річна щаслива матуся.

бріггіта нільсен

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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