55-річна зірка Голлівуду Джоді Фостер знялась у чуттєвому фотосеті

Кіноактриса та продюсер Джоді Фостер стала зіркою липневого випуску глянцю The Edit. 55-річна актриса не лише взяла участь в елегантній фотоісторії, а й відверто розповіла про особисте.

Про це повідомляють на сайті видання.

Автором зйомки став культовий фотограф Патрік Демаршель. На розкішних та проникливих знімках актриса постала в елегантних образах з нових колекцій таких брендів, як Rick Owens, Michael Kors і Stella McCartney.

Читайте також: Актриса українського походження Ольга Куриленко стала зіркою глянцю: фотогалерея

В інтерв’ю для журналу Джоді зізналась, що незважаючи на шалену підтримку своєї матері, яка намагалась зробити свою доньку своїм справжнім партнером, для неї ці стосунки стали все ж болісними.



Джоді Фостер для The Edit

У молодості я ніколи не вибирала свої ролі – це робила моя мама. Вона завжди обговорювала зі мною ці ролі, але іноді я навіть не читала сценарій. Вона виховувала мене таким чином, щоб я була її партнером по життю. Все своє життя я провела зі своєю мамою. Ми подорожували разом, дивилися французькі фільми, німецькі фільми і обговорювали, чому одні стали успішними, а інші – ні. Вона змушувала мене робити ті речі, в яких не змогла досягти успіху сама. Це були цікаві стосунки – чудові, але водночас дуже болісні,

– поділилася Фостер.

За свою творчу кар'єру Джоді Фостер двічі стала лауреаткою премій "Оскар", двох "Золотих глобусів", трьох нагород BAFTA та низки інших нагород.



Джоді Фостер для The Edit