59-річна Шерон Стоун похизувалася фігурою у білизні: фото
Голлівудська знаменитість Шерон Стоун регулярно демонструє, що у свої 59 виглядає прекрасно.
Нещодавно Шерон опублікувала на своїй сторінці в Instagram досить провокативний знімок, на якому актриса позувала у чорних штанах та білизні.
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Також Стоун виклала фотографію в короткій чорній сукні. Багато фанатів засипали зірку компліментами, проте знайшлися і ті, хто розгледів на знімку целюліт.
Джерело: 24 Канал
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