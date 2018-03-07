59-річна Шерон Стоун похизувалася фігурою у білизні: фото

Голлівудська знаменитість Шерон Стоун регулярно демонструє, що у свої 59 виглядає прекрасно.

Нещодавно Шерон опублікувала на своїй сторінці в Instagram досить провокативний знімок, на якому актриса позувала у чорних штанах та білизні.

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Допис, поширений Sharon Stone (@sharonstone) 6 Бер 2018 р. о 6:27 PST

Також Стоун виклала фотографію в короткій чорній сукні. Багато фанатів засипали зірку компліментами, проте знайшлися і ті, хто розгледів на знімку целюліт.