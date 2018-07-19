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5 буденних звичок, які викликають здуття живота

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Що викликає здуття живота
Що викликає здуття живота / wworld.com.ua

Деякі звички стають причиною поганого самопочуття і дискомфорту, а саме – здуття живота. Аби уникнути неприємних відчуттів, достатньо не робити кількох простих речей.

1. Одна з найпоширеніших причин здуття живота – газовані напої. Якщо ви їх часто вживаєте, газ, високий вміст цукру і штучні консерванти можуть провокувати запалення у черевній порожнині і відчуття тяжкості та здуття, передає 24apteka.

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Краще пийте 1,5-2 літра звичайної питної води протягом дня.

Газовані напої викликають здуття живота

Газовані напої викликають здуття живота

2. Варто зменшити споживання продуктів, які погано перетравлюються. Якщо організм не справляється з лактозою у молоці – спробуйте рослинні види молока (соєве, кокосове, мигдальне), які легко засвоюються, або кисломолочні продукти.

3. Важливо добре пережовувати їжу, не відволікаючи увагу на телевізор та ґаджети. Якщо ви поспішаєте і швидко заковтуєте страву – у шлунок потрапляє велика кількість повітря, а це призведе до здуття і відрижок.

Жуйте їду, не поспішаючи – тоді у шлунок потрапить мінімальна кількість повітря

Жуйте їду, не поспішаючи – тоді у шлунок потрапить мінімальна кількість повітря

4. Дуже солені страви теж можуть викликати здуття живота. Адже сіль затримує рідину в організмі, викликає набряки та призводить до виникнення захворювань серця та нирок.

5. Дуже жирна їжа довго перетравлюється у кишечнику, через що теж викликає здуття живота.

Щоб уникнути здуття і газоутворення – їжте менше дуже жирних страв

Щоб уникнути здуття і газоутворення – їжте менше дуже жирних страв

Зменшать газоутворення чай з ромашки і м'яти, банани, огірки, ананаси, кисломолочні продукти та насіння льону. Якщо здуття живота турбує занадто часто – варто звернутись по фахову допомогу до гастроентеролога.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове харчування Здоров'я Лікування Поради
Джерело: 24 Канал
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