5 фатальних помилок жінок на початку стосунків

Іноді трапляється, що щойно ви почали зустрічатися з чоловіком, стосунки раптом руйнуються.

Варто розглянути найпоширеніші помилки жінок, пише ТСН.

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1. "Ти весь мій"

Жінки можуть привласнювати собі чоловіків. Якщо він підходить їм за їх критеріями, то вони починають полювання: щодня телефонують, вимагають зустрічей та визначеностей. Через такий тиск чоловіки зникають.

2. "Я вся твоя"

Деяким жінкам складно відокремити секс від почуттів, а тому прив'язуються до чоловіка одразу, зблизившись з ним фізично. Для чоловіків секс без зобов’язань – звична річ, а от для серйозних стосунків їм необхідно розглянути у партнерці щось більш цінне, ніж сексуальна привабливість. Потрібно також зберігати якусь таємницю і поступово відкриватися людині.



Основні помилки жінок на початку стосунків

3. "Ти чоловік. Ти повинен"

Від чоловіків жінки вимагають все та одразу. Та часто жінки самі не відповідають тим вимогам, які вони ставлять перед іншими. У стосунках діє такий самий закон, як і в бізнесі: чим більше віддаєш, тим більше отримуєш.

4. "У мене купа проблем. Але коли з’явиться чоловік.."

Чоловікам, як і жінкам, не хочеться спілкуватися з тими, у кого багато проблем. У стосунках люди хочуть відчути радість, задоволення, позитивні емоції. Чоловіки шукають тих жінок, з якими вони можуть відпочити, розслабитися.



Основні помилки жінок на початку стосунків

5. Даєте шанс чоловіку, який не подобається

Жінки при виборі чоловіка ґрунтуються на певні соціальні норми, до прикладу, цей хлопець подобається подругам та мамі. У висновку виходить функціональний шлюб. Якщо немає симпатії до претендента на руку і серце, то прислухатися до себе та не мучити інших людей.

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