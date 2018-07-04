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Телеканал новин 24 Новини Лікування

5 лайфхаків від Супрун, як подолати тривожність

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Як боротися з тривожністю
Як боротися з тривожністю / Фото з вільних джерел

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як мешканцям великих міст пережити відчуття тривожності.

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.

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Основними симптомами є поганий настрій, порушення сну, надмірна чутливість до шуму або ж періодичне пришвидшення дихання та серцебиття.

Зазвичай їх відчувають жителі великих міст, оскільки вони мають вищий ризик появи тривожних розладів.

5 способів, як боротися з тривожністю

Перш за все, займайтеся фізичними вправами, вони є потужною зброєю для контролю відчуття тривожності.

Спричинити розвиток цих симптомів можуть кофеїн, лікарські засоби та деякі речовини.

Спробуйте техніку глибокого дихання, медитацій, а також практики, які допоможуть знизити тонус м'язів.

via GIPHY

Лягайте спати та прокидайтеся в один і той самий час. Не переїдайте та не користуйтеся електронними пристроями перед сном.

Проконсультуйтеся з лікарем, якщо відчуття тривожності триває понад півроку.

До слова, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, чому морозиво є недієвим способом охолодитись у спеку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 

Теги: Лікування Здоров'я Здорове життя Уляна Супрун Психологія
Джерело: 24 Канал
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