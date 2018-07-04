5 лайфхаків від Супрун, як подолати тривожність

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як мешканцям великих міст пережити відчуття тривожності.

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.

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Основними симптомами є поганий настрій, порушення сну, надмірна чутливість до шуму або ж періодичне пришвидшення дихання та серцебиття.

Зазвичай їх відчувають жителі великих міст, оскільки вони мають вищий ризик появи тривожних розладів.

5 способів, як боротися з тривожністю

Перш за все, займайтеся фізичними вправами, вони є потужною зброєю для контролю відчуття тривожності.

Спричинити розвиток цих симптомів можуть кофеїн, лікарські засоби та деякі речовини.

Спробуйте техніку глибокого дихання, медитацій, а також практики, які допоможуть знизити тонус м'язів.

Лягайте спати та прокидайтеся в один і той самий час. Не переїдайте та не користуйтеся електронними пристроями перед сном.

Проконсультуйтеся з лікарем, якщо відчуття тривожності триває понад півроку.

До слова, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, чому морозиво є недієвим способом охолодитись у спеку.

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