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5 найпоширеніших захворювань колін: симптоми

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5 найпоширеніших захворювань колін
5 найпоширеніших захворювань колін / oregonsportsnews.com

Коліна є однією з найуразливіших частин тіла через те, що вони потрібні для руху людини. Проблеми з колінами можуть виникнути у будь-якому віці.

Ось найпоширеніші захворювання колін, пише Cosmopolitan.

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Якщо ви відчуваєте біль нижче коліна або навколо колінної чашечки, то це може бути тендиніт – запалення сухожилля. До цього захворювання схильні велосипедисти, бігуни та стрибуни.

Роздуте на вигляд коліно свідчить про бурсит – навколосуглобну сумку, яка розташована навколо коліна. При запаленні бурсит збільшується в об’ємі, через що виникає біль. Спричинити це захворювання може велике навантаження у колінах. Бурсит лікують під наглядом лікаря.

Якщо людина відчула сильний біль у коліні, через що не може ходити, то, найімовірніше, це розрив меніски. Це може спричинити травма або невдале наступання на ногу після стрибка.

Розрив хрестоподібної зв'язки супроводжується раптовим хрускотом в коліні, болем і запаленням. Часто таке лікування передбачає хірургічне втручання.

Якщо коліно хруснуло і розпухло, то це свідчить про артрит – запальні процеси у суглобі. У людини може виникнути остеоартрит – дегенеративне захворювання, яке вражає суглоби.

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Захворювання супроводжується болем у коліні, складнощами з пересуванням та онімінням. Найчастіше лікування полягає у пересадці суглоба.

У будь-яких випадках варто звернутися до лікаря.

Теги: Здоров'я Лікування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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