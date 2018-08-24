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5 порад, як захистити легені від смогу

56 Читать новость на русском
Як захистити легені від смогу і пилу
Як захистити легені від смогу і пилу / health.harvard.edu

Зазвичай дихальна система здатна впоратися з забрудненим повітрям сама, але іноді вона потребує нашої допомоги.

Смогом називають повітря, що наповнене пилом, димом, кіптявою, вихлопними газами, пише Lifehaker.

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Він містить небезпечний отруйний компонент монооксид вуглецю. Смог перешкоджає перенесенню кисню кров'ю й у високій концентрації може привести до смерті.

1. Менше гуляйте

Коли над містом багато небезпечного смогу – не виходьте на вулицю без потреби. Особливо вранці, адже тоді концентрація смогу в нижніх шарах атмосфери вище, ніж в інший час.

Ілюстрація
Ілюстрація

2. Харчуйтеся правильно

Готуйте легку їжу, на переварювання якої організму не потрібно багато часу. Вживайте овочі та фрукти та їжу, що збагачена клітковиною, це допоможе вивести токсини з організму.

3. Пийте воду, а не алкоголь

Звичайна проста вода допоможе відновити сольовий баланс організму і зупинити зневоднення. Можна також пити зелений чай або морси.

via GIPHY

4. Відмовтеся від куріння

Смог у місті не найкраще для легень, а якщо ви курите – то це принесе організму подвійне навантаження.

5. Не використовуйте спреї та аерозолі

Ці предмети та лаки і фарби негативно впливають на легені. Краще обмежте їх використання, поки повітря не стане чистішим.

Не використовуйте аерозолі
Не використовуйте аерозолі

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Екологія Профілактика захворювань
Джерело: 24 Канал
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