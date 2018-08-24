5 порад, як захистити легені від смогу

Зазвичай дихальна система здатна впоратися з забрудненим повітрям сама, але іноді вона потребує нашої допомоги.

Смогом називають повітря, що наповнене пилом, димом, кіптявою, вихлопними газами, пише Lifehaker.

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Він містить небезпечний отруйний компонент монооксид вуглецю. Смог перешкоджає перенесенню кисню кров'ю й у високій концентрації може привести до смерті.

1. Менше гуляйте

Коли над містом багато небезпечного смогу – не виходьте на вулицю без потреби. Особливо вранці, адже тоді концентрація смогу в нижніх шарах атмосфери вище, ніж в інший час.



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2. Харчуйтеся правильно

Готуйте легку їжу, на переварювання якої організму не потрібно багато часу. Вживайте овочі та фрукти та їжу, що збагачена клітковиною, це допоможе вивести токсини з організму.

3. Пийте воду, а не алкоголь

Звичайна проста вода допоможе відновити сольовий баланс організму і зупинити зневоднення. Можна також пити зелений чай або морси.

4. Відмовтеся від куріння

Смог у місті не найкраще для легень, а якщо ви курите – то це принесе організму подвійне навантаження.

5. Не використовуйте спреї та аерозолі

Ці предмети та лаки і фарби негативно впливають на легені. Краще обмежте їх використання, поки повітря не стане чистішим.



Не використовуйте аерозолі