5 порад, як захистити легені від смогу
Зазвичай дихальна система здатна впоратися з забрудненим повітрям сама, але іноді вона потребує нашої допомоги.
Смогом називають повітря, що наповнене пилом, димом, кіптявою, вихлопними газами, пише Lifehaker.
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Він містить небезпечний отруйний компонент монооксид вуглецю. Смог перешкоджає перенесенню кисню кров'ю й у високій концентрації може привести до смерті.
1. Менше гуляйте
Коли над містом багато небезпечного смогу – не виходьте на вулицю без потреби. Особливо вранці, адже тоді концентрація смогу в нижніх шарах атмосфери вище, ніж в інший час.
Ілюстрація
2. Харчуйтеся правильно
Готуйте легку їжу, на переварювання якої організму не потрібно багато часу. Вживайте овочі та фрукти та їжу, що збагачена клітковиною, це допоможе вивести токсини з організму.
3. Пийте воду, а не алкоголь
Звичайна проста вода допоможе відновити сольовий баланс організму і зупинити зневоднення. Можна також пити зелений чай або морси.
4. Відмовтеся від куріння
Смог у місті не найкраще для легень, а якщо ви курите – то це принесе організму подвійне навантаження.
5. Не використовуйте спреї та аерозолі
Ці предмети та лаки і фарби негативно впливають на легені. Краще обмежте їх використання, поки повітря не стане чистішим.
Не використовуйте аерозолі
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