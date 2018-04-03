Пропонуємо дізнатися, що саме спричиняє ранковий головний біль, і в яких випадках треба звертатися до лікаря.

5 причин, чому вранці болить голова

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1. Проблеми зі сном

Апное

При цьому захворюванні під час сну дихання стає дуже поверхневим або навіть ненадовго припиняється. Симптоми апное уві сні – хропіння і часті головні болі вранці.

У вас є ця проблема, якщо ви часто прокидаєтеся вночі, відчуваєте сонливість днем, сильно потієте під час сну, хропете.

Апное уві сні може свідчити про більш серйозні захворюваннях, в тому числі про проблеми з серцем і підвищеному тиску. Якщо ви помітили у себе подібні ознаки, зверніться до лікаря.

Недосипання

Фахівці радять дорослим спати по 7-8 годин на добу. За даними Американської асоціації з вивчення головного болю, біль посилюється, якщо спати менше 6 або більше 8,5 години.

Поради, які допоможуть покращити якість сну

1. Лягайте спати і вставайте в однаковий час.

2. Уникайте кофеїну, нікотину та алкоголю. Вони порушують сон.

3. Перед сном намагайтеся не стимулювати мозок: не дивіться телевізор і не сидіть в інтернеті.

4. Займіться чимось заспокійливим, наприклад медитацією.

5. Ведіть список того, що допомагає вам добре спати, а що заважає.

6. Створіть комфортні умови для сну. У кімнаті має бути темно і тихо.

7. Прийміть ванну, щоб розслабитися перед сном.

8. Регулярно займайтеся спортом.

2. Депресія і тривожний розлад

Афективні розлади часто призводять до хронічних головних болів. Природно, це негативно впливає на якість життя. До того ж депресія і тривожність нерідко супроводжуються безсонням.

Вважається, що від головного болю безпечно приймати НПЗЗ (Нестероїдні протизапальні препарати) не частіше ніж один раз на два дні. Більш частий прийом може свідчити про те, що такий головний біль має тенденцію стати хронічним. Знеболюючі препарати цю ситуацію ніяк не виправлять, тільки погіршать тим, що будуть маскувати справжній характер болю

Для лікування афективних розладів зазвичай виписують антидепресанти. Багато з них допомагають краще спати, а деякі запобігають мігрені. Тому, якщо ви помітили у себе ознаки тривожного розладу або депресії, обов'язково звертайтеся до фахівця. Не намагайтеся лікуватися самостійно.

3. Алкоголь і психотропні речовини

Дослідники простежили зв'язок між головним болем і вживанням алкоголю, проаналізувавши дані 19 тисяч учасників з різних країн. Ті, хто випивав більше шести порцій алкоголю в день, частіше страждали від ранкових головних болів, ніж ті, хто випивав тільки одну-дві порції.

Ще голова частіше болить у тих, хто приймає психотропні лікарські препарати – "Ксанакс", "Зіпрекса", якими часто лікують депресію, тривожність і безсоння. Такі учасники дослідження мали ранковий головний біль на 7-17% частіше за інших.

4. Бруксизм

Люди з цим захворюванням сильно стискають зуби і скрегочуть ними під час сну. Іноді це несвідомо повторюється і вдень. Бруксизм відноситься до руховим розладам і викликає серйозні головні болі. До того ж при ньому підвищується ризик апное.

Зазвичай люди не усвідомлюють, що уві сні скрегочуть зубами. Про те, що у вас бруксизм, можуть свідчити такі симптоми:

1. Гучний скрегіт зубами, який будить того, хто спить поруч з вами;

2. На зубах без причин з'явилися тріщини на зубах;

3. Втомлюються м'язи щелепи;

4. Щелепи не розмикаються або не замикаються так, як належить;

5. Біль у вухах;

6. Чутливість зубів, зубний біль;

7. Безпричинна поява ушкоджень на внутрішній стороні щік;

8. Біль в області скронь;

9. Порушення сну;

10. Часті головні болі вранці.

5. Серйозні проблеми зі здоров'ям

Головний біль може бути симптомом серйозних проблем зі здоров'ям, у тому числі пухлини мозку, травми, високого тиску або інсульту. Такий головний біль називають вторинним.

Cитуації, коли слід звернутися до лікаря

1. Головна біль повторюється двічі в тиждень або частіше.

2. Раніше голова не боліла, а тепер часто болить. Це особливо небезпечно, якщо вам за 50.

3. З'являється різкий сильний біль і скутість в шиї.

4. Головний біль з'явився після травми голови.

5. Разом з головним болем з'являються висока температура, нудота, блювота, і це не пояснюється іншим захворюванням.

6. Головний біль супроводжується помутнінням або втратою свідомості, слабкістю, диплопией (у вас двоїться в очах).

7. Різко змінюється характер або сила болю.

8. Хронічні головні болі з'являються у дитини.

9. Головний біль супроводжується судомами або задишкою.

10. Часті головні болі виникають у тих, хто хворий на ВІЛ або раком.

Можна підсумувати, що багато факторів, що викликають ранкові головні болі, тісно взаємопов'язані. Проблеми з психічним здоров'ям, депресії і тривожності нерідко призводять до зловживання алкоголем і розладу сну. Це, в свою чергу, викликає головні болі. Тому для початку потрібно виявити причину і постаратися її усунути. Досить часто головні болі викликані неправильним способом життя. Якщо є підозри, що справа саме в ньому, спочатку змініть щось в своїх звичках.