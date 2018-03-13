5 прикладів зіркових образів, як носити шкіряні штани навесні

Шкіряні штани та лосини стали справжнім трендом ще осінню минулого року, однак не втратили своєї актуальності навіть цього сезону.

Найпопулярніші зірки кіно та модної індустрії обирають шкіряні та дуже зручні штани, додаючи різні цікаві елементи у свої street-style образи.

Читайте також: Карл Лагерфельд назвав імена своїх улюблених моделей

Пропонуємо переглянути підбірку з 5 світських виходів зірок, які не бояться експериментувати.

Ромі Стрейд

Одна з найкращих зірок модельних подіумів та "ангел" сім’ї Victoria’s Secret обрала для образу шкіряні штани, стильний білий топ, чорні черевики на підбора та сумку такого ж кольору. Виглядало просто і в той же момент красиво.

Алессандра Амбросіо

"Екс-ангел" білизняного бренду Victoria’s Secret теж у своєї гардеробі зберігає для виходів чорні шкіряні штани, які легко спадають на її бедрах та ногах. До них зірка підібрала футболкою з принтом, велику сумку і туфлі-човники такого ж відтінку.

Читайте також: Кайлі Дженнер похизувалася колекцією сумок на мільйон доларів: фото

Алекса Чанг

Модель часто стає зіркою street-style образів на різних Тижнях моди, тому нещодавно вона приміряла шкіряні капрі з червоною шовковою блузою і пальто з леопардовим принтом. Свій "лук" вона доповнила туфлями-човниками.

Олівія Палермо

Для свого виходу відома модель обрала шкіряні скінні в поєднанні з чорним об'ємним светром і стильною чорною курткою. Образ вона доповнила красивими світло-сірими човниками і такою ж сумкою.

Кендалл Дженнер

Ця зірка вважається справжнім знавцем останніх трендів моди. І це не лише тому, що вона є відомою моделлю, а й тому, що не боїться експериментувати. Одного разу Кендалл обрала вузькі шкіряні штани з чорним класичним блейзером, білою футболкою і маленькою сумочкою на ланцюжку. Для виходу вона також підібрала стильні чорні черевики на невисоких підборах.