21:16
13 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
0°C
3°C 0°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    4°C -4°C
  • п'ятниця
    2°C -5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, 12 березня
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, 12 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН

5 прикладів зіркових образів, як носити шкіряні штани навесні

660 Читать новость на русском
Шкіряні штани
Шкіряні штани / youinfashion.com.ua

Шкіряні штани та лосини стали справжнім трендом ще осінню минулого року, однак не втратили своєї актуальності навіть цього сезону.

Найпопулярніші зірки кіно та модної індустрії обирають шкіряні та дуже зручні штани, додаючи різні цікаві елементи у свої street-style образи.

Читайте також: Карл Лагерфельд назвав імена своїх улюблених моделей

Пропонуємо переглянути підбірку з 5 світських виходів зірок, які не бояться експериментувати.

Ромі Стрейд

Одна з найкращих зірок модельних подіумів та "ангел" сім’ї Victoria’s Secret обрала для образу шкіряні штани, стильний білий топ, чорні черевики на підбора та сумку такого ж кольору. Виглядало просто і в той же момент красиво.

Алессандра Амбросіо

"Екс-ангел" білизняного бренду Victoria’s Secret теж у своєї гардеробі зберігає для виходів чорні шкіряні штани, які легко спадають на її бедрах та ногах. До них зірка підібрала футболкою з принтом, велику сумку і туфлі-човники такого ж відтінку.

Читайте також: Кайлі Дженнер похизувалася колекцією сумок на мільйон доларів: фото

Алекса Чанг

Модель часто стає зіркою street-style образів на різних Тижнях моди, тому нещодавно вона приміряла шкіряні капрі з червоною шовковою блузою і пальто з леопардовим принтом. Свій "лук" вона доповнила туфлями-човниками.

Олівія Палермо

Для свого виходу відома модель обрала шкіряні скінні в поєднанні з чорним об'ємним светром і стильною чорною курткою. Образ вона доповнила красивими світло-сірими човниками і такою ж сумкою.

Кендалл Дженнер

Ця зірка вважається справжнім знавцем останніх трендів моди. І це не лише тому, що вона є відомою моделлю, а й тому, що не боїться експериментувати. Одного разу Кендалл обрала вузькі шкіряні штани з чорним класичним блейзером, білою футболкою і маленькою сумочкою на ланцюжку. Для виходу вона також підібрала стильні чорні черевики на невисоких підборах.

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: Единственнная
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Наскільки
сьогодні, 20:02 Наскільки "цінний" український паспорт: інфографіка
749
Готівковий курс валют 13 березня: долар та євро ще більше впали
сьогодні, 20:22 Готівковий курс валют 13 березня: долар та євро ще більше впали
714
Весняний авітаміноз: як його визначити та як лікувати
сьогодні, 19:01 Весняний авітаміноз: як його визначити та як лікувати
Яніна Ткачук 761
Газотранспортная система Украины – продать нельзя оставить
сьогодні, 17:00 Газотранспортная система Украины – продать нельзя оставить
Сергій Биков 1165
Рома – Шахтар: анонс матчу 1/8 Ліги чемпіонів
сьогодні, 17:36 Рома – Шахтар: анонс матчу 1/8 Ліги чемпіонів
Ігор Саджениця 660
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук