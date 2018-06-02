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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

5 рецептів найпростіших легких салатів, які корисно їсти на ніч

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Рецепти легких салатів
Рецепти легких салатів / GettyImages

Влітку хочеться їсти більше свіжих продуктів. Тому для легкої вечері чудово підійдуть салати з натуральних інгредієнтів. які є не лише смачними, а й корисними.

Пропонуємо прості рецепти смачних і низькокалорійних салатів, які можна швидко приготувати з найпоширеніших продуктів. 

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Варіант 1: помідор + огірок + варене куряче філе + червона квасоля + сир + оливкова олія + соєвий соус.

Варіант 2: запечені баклажани + огірки + помідор + листя салату + імбир + часник + червона цибуля + сир + оливкова олія.

салат рецепти баклажан
Салат із запечених баклажанів 

Варіант 3: пекінська капуста + болгарський перець + консервована кукурудза + морква + натуральний йогурт.

Варіант 4: морква + болгарський перець + листя салату + огірок + часник + оливкова олія.

Варіант 5: помідор + синя цибуля + листя салату + сирний сир + базилік + насіння льону + оливкова олія.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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