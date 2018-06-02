5 рецептів найпростіших легких салатів, які корисно їсти на ніч

Влітку хочеться їсти більше свіжих продуктів. Тому для легкої вечері чудово підійдуть салати з натуральних інгредієнтів. які є не лише смачними, а й корисними.

Пропонуємо прості рецепти смачних і низькокалорійних салатів, які можна швидко приготувати з найпоширеніших продуктів. Читайте також: Смачний рататуй за 15 хвилин: простий рецепт страви на пательні Варіант 1: помідор + огірок + варене куряче філе + червона квасоля + сир + оливкова олія + соєвий соус. Варіант 2: запечені баклажани + огірки + помідор + листя салату + імбир + часник + червона цибуля + сир + оливкова олія.

Салат із запечених баклажанів Варіант 3: пекінська капуста + болгарський перець + консервована кукурудза + морква + натуральний йогурт. Варіант 4: морква + болгарський перець + листя салату + огірок + часник + оливкова олія. Варіант 5: помідор + синя цибуля + листя салату + сирний сир + базилік + насіння льону + оливкова олія.