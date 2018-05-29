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5 секретів стилю неперевершеної Бріжіт Бардо

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Стиль Бріжіт Бардо
Стиль Бріжіт Бардо / Колаж: 24 Канал

Коли ми говоримо про французьку моду, то серед ікон стилю точно буде Бріжіт Бардо. Кіноакриса та модель завжди з’являлася на публіці в образах, які були притаманні тільки їй.

Бріжіт була секс-символом 1950-60-х років і її стиль в одязі неабияк вплинув на моду того часу.

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Пропонуємо переглянути п'ять ключових елементів, які допоможуть відтворити стиль Бардо.

Капелюхи

Елегантні берети чи грайливі солом’яні капелюшки – ці головні убори були популярні у 60-ті роки і актуальні сьогодні.

Стиль Бріжіт Бардо

Пишні сарафани

Іспанські сукні були важливою частиною стилю Бріжіт у 60-х роках.

Комбінація джемпера та джинсів

Бардо виглядала модно, навіть коли їздили на велосипеді. Замшеві джинси, великий ремінь та затишний джемпер – чудовий осінній образ. 

Лаконічні купальники

Як і Белла Хадід, Бардо також любила носити ювелірні вироби з купальниками.

Смужки

Бріжіт робила ставку на смужку, коли обирала кардигани, сукні чи топи.

Хто така Бріжіт Бардо? Легендарна французька кіноартистка, фотомодель та співачка. З початку 1970-х Бріжіт є активісткою руху за права тварин, засновниця та голова фонду захисту тварин Fondation Brigitte Bardot.

Бардо знялася у фільмах "Великі маневри", "Це прокляте дівчисько", "Відриваючи пелюстки маргаритки" (відомій також під назвою "Мадемуазель Стриптиз"). Ці стрічки мали успіх серед глядачів і закріпили за Бріжіт статус головного секс-символу Франції.

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода
Джерело: Who What Wear
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