5 способів теплоізоляції житла і чому це варто зробити влітку

Влітку складно думати про утеплення квартири. Але якщо взимку вам доводилося вдягати два светри, щоб зігрітися, то, швидше за все, і влітку таку квартиру складно охолодити.

Чому так відбувається, як можна утеплити квартиру своїми руками, коли цим зайнятися і що робити не потрібно – розібрався 24 канал з експертами сервісу Kabanchik.ua.

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Теплоізоляція вікон

Найчастіше холодне повітря потрапляє в квартиру або будинок саме через протяги з вікна. Багато хто вважає, що взимку можна просто заклеювати вікна монтажним скотчем. Але якщо у вас старі дерев'яні віконні рами, то краще використовувати монтажну піну або спеціальний гель. Це вирішить проблему і не потрібно буде щороку клеїти і прибирати скотч. До того ж так і влітку гаряче повітря з вулиці не буде проникати, а кондиціонер охолодить приміщення швидше.



Утеплення вікон

Ціна матеріалів: монтажна піна коштує від 80 грн, знадобитися може кілька балонів, в залежності від площі квартири. Гель для герметизації стиків (герметик) коштує близько 60 грн.

Думка майстра Миколи: "Варто не "латати дірки", а поміняти вікна на металопластикові. Ціна на них залежить від розміру вікна і виробника. Найкраще такі роботи проводити влітку. У будь-якому випадку потрібно зробити і правильні укоси. Так будинок буде теплішим і гарнішим. Ціна такої роботи – від 130 грн за квадратний метр. Якщо металопластикові вікна стоять у вас більше двох років, то в кінці літа важливо їх відрегулювати, замінити ущільнюючу гумку. Роботи з регулювання обійдуться 100-200 грн за вікно".

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Замінити радіатори

Головне джерело тепла в квартирі взимку – це батареї. Але, на жаль, вони не завжди достатньо обігрівають приміщення. Щоб вирішити цю проблему – багато хто вирішує замінити старі чавунні радіатори на більш ефективні сталеві або біметалеві. Ціна батарей залежить від розміру приміщення, яке потрібно обігріти. Проводити такі роботи можна тільки якщо централізоване опалення ще не включали, тому літо – чудовий час.



Заміна радіаторів

Більш ефективно використовувати тепло від будь-якого радіатора допоможе установка тепловідбиваючого екрану. Його можна купити або зробити самому зі звичайної фольги і листа картону. Між батареєю і відбивачем бажано залишити зазор в 3 см. Крім того, не можна загороджувати і завішувати радіатор – це заважає циркуляції нагрітого повітря.

Ціна матеріалів: В середньому біметалічні радіатори коштують від 180 гривень, а сталеві – від 500 гривень за штуку. Ціна готового тепловідбиваючого екрану для однієї батареї – близько 60 гривень.

Думка майстра Володимира: "Наклеїти екран або фольгу ззаду батареї дійсно потрібно практично в кожному будинку. Варто задуматися і про те, щоб чавунні батареї замінити на біметалічні радіатори. Роботи із заміни коштуватимуть від 500 гривень".

Думка майстра Миколи: "Установка екрану дійсно допоможе зберегти тепло, робота обійдеться від 100 гривень. З приводу біметалевих батарей: вони не завжди гріють краще. Чавунні надійніші. Але, важливо: перед опалювальним сезоном варто провести профілактичні роботи і прочистити їх. Вартість робіт – від 400 гривень".

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Поставити другі вхідні двері

Установка других вхідних дверей допоможе створити теплоізолюючий майданчик, і холод з під'їзду не буде проникати в будинок. Коли немає можливості ставити ще одні двері, варто утеплити ті, що є. Для початку – ізолювати щілини за допомогою монтажної піни або герметика, як і при утепленні вікон. Потім переконатися, що двері щільно прилягають до дверної коробки. Для кращого прилягання майстри використовують самоклейну стрічку з гуми або піноматеріалів.



Утеплення дверей

Ціна матеріалів: Металеві двері з утепленням коштують від 4500 гривень. Самоклеючу стрічку з гуми або піноматеріалів можна купити приблизно за 20 гривень.

Думка майстра Андрія: "Практично на будь-які вхідні двері дійсно потрібно ставити ущільнювачі для дверей і регулярно замінювати, якщо зносилися. Недорого і дуже практично. Ставити другі двері – пережитки минулого. Вже краще просто замінити старі. Коштує така робота від 1400 гривень".

Постелити килими

Килими потрібні для утеплення підлоги. Ті, хто живе в приватному будинку або на першому поверсі, точно зможуть відчути користь від них. Ціна на килим індивідуальна, залежить від матеріалу, виробника і метражу.



Килим утеплить підлогу

Ціна матеріалів: Килим коштує від 550 і до мільйонів гривень. Вартість ламінату – в середньому близько 100 грн/м2, лінолеуму – 60 грн/м2, а утеплювача – від 20 грн.

Думка майстра Андрія: "Замість того, щоб стелити непотрібні килими, краще постелити лінолеум або ламінат поверх утеплювача на повстяній основі. Ціна таких робіт – від 60 гривень за квадратний метр.

Думка майстра Володимира: "Постелити килими набагато швидше і практичніше, а крім того – дешевше. Звичайно, підлога з утеплювачем набагато зручніша, але варто подумати, хочете ви робити капітальну заміну підлоги і чи готові за це платити".

Теплоізоляція балкону

Засклений балкон дозволяє зберегти тепло і захистити кімнату від холоду й протягу. Рами бажано ставити з подвійними скельцями. Стіни і підлогу – обшити дерев'яними панелями, або використовувати конструкцію на дерев'яному каркасі з утеплювачем всередині. Ціна індивідуальна – потрібно прораховувати метраж і матеріали: наприклад, одинарне скло обійдеться дешевше.

Ціна матеріалів: Вартість скління балкону – від 8500 грн, залежить від виробника і камерності вікон.

Думка майстра Володимира: "Варто не тільки засклити, але і утеплити балкон. В ідеалі потрібно поставити хороші металопластикові вікна, 4-камерні. Час від часу потрібно буде їх регулювати, але це вже дрібниці. Утеплення балкона зовні звичайним пластиком обійдеться від 200 грн за квадратний метр, а внутрішня обшивка деревом – від 250 грн за "квадрат".

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