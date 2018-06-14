5 сцен і 100 артистів – у Києві настають "Білі Ночі"

Digitalism, Merk & Kremont, Shiba San і Adrian Hour – головні хедлайнери фестивалю "Білі Ночі", який відбудеться 15-16 червня на столичному арт-заводі "Платформа".

"Білі Ночі" – рекордсмени за багатьма параметрами. Судіть самі: 18 тисяч гостей, 5 сцен, 100 артистів, 30 фуд-кортів і 20 барів. Перший фестиваль цього сезону претендує на звання колосального.

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Хедлайнери "Білих Ночей" – Digitalism, Merk & Kremont, Shiba San і Adrian Hour – не просто європейські "привози". Вони входили в топ кращих діджеїв світу за версією DJ Mag, розривали чарти Beatport десятки тижнів поспіль, а географія їх виступів залишає позаду навіть тревел блогерів.

"Білі Ночі" – це 5 музичних сцен, на яких найкращі світловики створять яскраве шоу. Декоратори вже скуповують весь метафан в місті, готуючи різні фотозони та інсталяції. 3D маппінгом займеться компанія Magic Innovations, яка отримала золото за шоу на фестивалі Berlin Festival of Light.

На "Білих Ночах" гостей чекають понад десять різноманітних зон і кожна з них – особливе місце. У б'юті плейс майстри салону Beauty stage зроблять мейк, стрижки та укладки. Зайшовши до ворожок, ви дізнаєтеся всі секрети про незвідане майбутнє. А щоб відчути себе, як у Лас-Вегасі, відвідайте зону fast married зі швидкими весіллями. Не варто забувати про арт-інсталяції на території фестивалю, кінотеатр, фрік-шоу та перфоманс шоу-балету MyWay.