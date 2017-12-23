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5 звичок, які мають згубний ефект для молодості шкіри

17:57, 23 грудня 1475 Читать новость на русском
5 звичок, які мають згубний ефект для молодості шкіри
5 звичок, які мають згубний ефект для молодості шкіри / www.pexels.com

На старіння вашої шкіри може впливати безліч факторів. Неправильне харчування, шкідливі звички та навіть неправильна поза сну має згубний вплив для молодості вашої шкіри.

Про це пишуть в Ivona.

Пиття з коктейльної соломинки

Про таку шкідливу звичку експерти неодноразово зазначають, адже соломинка, яка вберігає емаль ваших зубів від нальоту і перепаду температур, при цьому ж шкодить вашій усмішці. Через неї ви більше стискаєте губи і ризикуєте отримати маленькі зморшки в області губ.

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Сон на животі або на боці

Такий сон може не тільки залишати вранці відбитки від подушки у вас на щоках, але і провокувати собою передчасну появу зморшок на обличчі, шиї і зоні декольте. Тому краще звикайте спати на спині, щоб зберегти вашу шкіру від зайвих дефектів.

Регулярна робота за комп'ютером

Складно повірити, але всі наші гаджети мають прямий вплив на передчасне старіння шкіри. При чому найбільше страждає шия і підборіддя, які деформуються щоразу при нахилах голови до екрану ноутбука або електронної книги. Експерти в такому випадку рекомендують не забувати про масажі і вправи для обличчя та шиї протягом дня.

Обігрівальні прилади

Ви, напевне, здивуєтесь, але в холодну пору, коли ми вмикаємо каміни та обігрівачі, наша шкіра надмірно пересушується, через що втрачає свою свіжість та еластичність. При користуванні будь-яким подібним тепловим пристроєм, майте поруч зволожуючий крем і пийте побільше води.

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Дієта без жирів

Якщо у своїй дієті ви повністю відмовляєтесь від жирів, ви робите своєму організму тільки гірше. Пам'ятайте, що оливкова олія, горіхи і риба містять важливі для організму жирні кислоти і не можна зовсім виключати їх з раціону харчування.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Краса
Джерело: 24 Канал
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