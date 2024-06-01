6 бомбардувальників Ту-95МС летять у напрямку пускових рубежів
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
У Росії зафіксували активність одразу 6 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Усі вони здійснюють політ в напрямку пускових рубежів.
Відповідну інформацію оприлюднили у телеграм-каналі Повітряних сил 1 червня о 1:41. Там закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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Вночі можуть бути пуски ракет з Ту-95МС
За інформацією українських захисників, зафіксовано активність:
4 бортів Ту-95МС з аеродрому Оленья, що у Мурманській області;
- 2 бортів Ту-95МС з аеродрому Енгельс, що у Саратовській області.
Стратегічні бомбардувальники здійснюють політ у напрямку пускових рубежів. "Про зміну обстановки повідомимо додатково", – мовиться у повідомленні.Зверніть увагу! У моніторингових каналах пишуть, що ймовірні пуски ракет можуть бути після 02:00, а входження у повітряний простір України – після 03:00.
Україну атакують і "Шахедами"
Ввечері 31 травня ворог запустив по нашій країні дрони-камікадзе. Станом на 2:00 зберігається загроза атаки "Шахедами" для Кіровоградської, Черкаської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Чернівецької та Рівненської областей.
О 2:10 у Повітряних силах попередили про ворожі БпЛА:
- у південній та західній частині Кіровоградської області, курс західний/північно-західний;
- у південній та східній частині Вінницької області, курс західний/північно-західний;
- у північній частині Хмельницької області, курс західний;
- у західній частині Житомирської області, курс західний.