Кожен скиглив: політолог проаналізував зустріч Путіна з гауляйтерами

Владімір Путін зустрівся з гауляйтерами окупованих регіонів. Вони побідкались йому про проблеми, яких ціла купа на захоплених ворогом українських територіях.

Про це 24 Каналу розповів політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Він припустив, що на закритій частині зустрічі ставленики Росії зізнались Путіну, що їм дуже лячно. Адже чиновники на окупованих територіях дуже часто гинуть.

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"Хірургічний інструмент"

На зустріч з Владіміром Путіним 6 квітня з окупованих території у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях приїхали до Москви гауляйтери.

Так, Лєонід Пасечник, що відповідає за так звану "ЛНР", зазначив, що українські сили нібито стали менше використовувати HIMARS.

Сазонов зауважив, що мішені для HIMARS – це російські склади з боєприпасами та боєкомплектом. Це – "хірургічний інструмент", і по особовому складу їм не б'ють.

"Якщо вони влаштовують склад в підвалі, а зверху розташовують бійців – як це було в ліцеї в Макіївці, то влучає по складу. А бійці – попутні жертви", – зазначив він.

Нехай відновлюють

Гауляйтер у Запорізькій області Євгеній Балицький під час зустрічі з Путіним просив його поновити рух залізниці на окуповане Запоріжжя.

Нехай на території України відновлюють залізницю, автомобільні дороги, інфраструктуру і роблять "жест доброї волі". Тому що все одно доведеться росіянам все відновлювати їхнім коштом,

– підкреслив політолог.

Росіяни тільки говорять, а українці реально роблять, на думку Сазонова: запускають нові потяги на Польщу, будують нові залізничні колії.

Окупанти обіцяли взимку розбомбити всі енергетичні об'єкти. Хотіли, щоб ми сиділи без світла, тепла і поповзли просити Зеленського підписати мирний договір з Росією,

– наголосив Сазонов.

А насправді в Україні зараз профіцит виробництва електроенергії і півтора місяця немає відключень світла. І цей план ворогу не вдалося здійснити.

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Виглядали сумними

Водночас ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін жалівся, що Донецьк пережив найскладніший опалювальний сезон.

В Україні також був складний цей сезон – 50% об'єктів енергетичної системи були зруйновані, але українські енергетики знайшли вихід і відновили систему,

– відзначив військовослужбовець.

Росія показала, що не спроможна щось створювати. А українці навіть на розтрощеній землі починають швидко щось будувати, відновлювати.

Росіяни ж можуть зруйнувати, вкрасти унітаз, пральну машину, щось зламати наостанок. Росія щось будує лише на словах їхніх пропагандистів,

– зауважив Сазонов.

При цьому Кирило Сазонов відзначив, що гауляйтери окупованих територій виглядали досить сумними і постійно скиглили.

"Напевно вони розуміють, що їх скоро "утилізують". І вони знають, скільки колаборантів знищили самі росіяни. Тому вони дуже хочуть "купити" собі життя в Росії", – резюмував він.

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