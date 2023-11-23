"Їхали обійнятися": стали відомі деталі аварії у Польщі, де загинула 6-річна дівчинка

Зранку 19 листопада у Люблінському воєводстві сталася ДТП із українцями. Усього пасажирів у мікроавтобусі було десять, троє з них – громадяни України. Журналісти назвали ім'я загиблої дитини та розповіли, хто її батько.

Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу та врізався у дерево. Через аварію загинули двоє жінок і шестирічна дитина. Матері надавали психологічну допомогу, а її молодша трирічна дитина вижила.

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Що відомо про загиблу у ДТП в Польщі дитину

Загибла 6-річна Єва Марчук – із села Старожуків Рівненської області.

Лікарі намагалися реанімувати дівчинку, але це їм не вдалося. Її мама Юлія та 3-річний братик Ілля отримали сильні травми і зараз перебувають у лікарні у важкому стані,

– пишуть журналісти.

Юлія їхала в Україну, щоб побачитися з батьком дітей. Будівельник Тарас пішов на фронт іще на початку війни, а жінка виїхала з дітьми до Польщі через кілька місяців після повномасштабної російської агресії – там жила їхня бабуся.

Коли Тараса поранило, він реабілітувався вдома. Тоді і з'явилася змога побачитися з дітьми, розповіли мешканці Старожукова.

"Він був поранений і приїхав додому на реабілітацію. Тому Юля з дітьми їхали, щоб побачитися з ним, обійнятися. І ось трапилося таке горе", – кажуть селяни.

Тараса за кордон не випускають, він готується до похорону доньки вдома. "Найближчими днями маленьку Єву мають уже привезти. Після похорону та реабілітації Тарас знову збирається повернутися на фронт", – ідеться в матеріалі.

Обставини аварії розслідують.

Якщо ви хочете допомогти сім'ї, то можете переказати кошти на картку 5168 7451 5744 6862 – батько загиблої дівчинки Тарас, 5375 4114 0910 0752 – бабуся Галина Семенчук.