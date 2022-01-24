60% українців підтримують утворення військового союзу між Україною, Польщею і Британією

Велика Британія анонсувала створення нового союзу з Польщею та Україною. 60% українських громадян виступають за підтримку такого альянсу.

Результати дослідження опублікували соціологи у соцмережах. Опитували громадян з 21 по 23 січня.

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Які результати соціологічного дослідження:

61% опитаних – підтримують альянс з Польщею та Британією,

21% – не підтримують,

13% – байдуже,

6% – не знають про це.

Вибірка, зазначили у соцгрупі "Рейтинг", становить 2500 респондентів.



Підтримка альянсу українцями / Зображення соцгрупи "Рейтинг"

Лондон запропонував союз через загрозу російської агресії

Велика Британія виступила ініціатором створення нового альянсу з Польщею та Україною. На такий крок Лондон підштовхнула загроза агресії з боку Росії. Про пропозицію розповіла міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс.

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Трасс наголосила, що співпраця країн допоможе захистити свободу та демократію в Східній Європі.

Британія працює з партнерами над заходами впливу, спрямованими на російський фінансовий сектор та фізичних осіб.

Трасс закликала активізуватись та продовжити підтримку України та впливати на Росію задля деескалації.

Тим часом Велика Британія почала відкликати своїх дипломатів з України

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