Вночі ворог масштабно атакував ракетами та "Шахедами": хронологія 600 дня війни
Росія веде збройну агресію на території України уже 600 день. Ворог не полишає спроб захопити українські міста, обстрілює мирне населення та намагається відновити наступ на Сході. Водночас Сили оборони тримають оборону та наступають на двох напрямках.
Про головні події дня, ситуацію на фронті, дипломатичні перемоги – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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На фронті загинув Ілля Долматов, позивний "Бетмен". Він прийняв останній бій під час виконання дуже складного бойового завдання. У Михайлівському соборі у Києва 17 жовтня о 12:00 відбудеться церемонія прощання з бійцем. Його поховають на Лісовому цвинтарі. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про роботу ППО через атаку "Шахедів" у Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому та Старокостянтинові. Окупанти випустили ракети С-300 у напрямку Запорізької області. У ПС ЗСУ повідомили про пуски кількох груп "Шахедів". Зафіксували також рух БпЛА до Миколаєва з північного сходу та з Херсонщини. У Дніпрі пролунав вибух о 0:31. Також о 0:32 люди чули вибух у Миргороді. Згодом о 0:38 стало відомо про вибух у Кропивницькому. Крім цього Росія випустила дрони-камікадзе у бік Миколаєва. В Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух російської ракети у західному напрямку на Сумщині, за кілька хвилин про рух ракети на Полтавщині у бік Миргорода. А згодом – на Дніпропетровщину.
Загинув Ілля Долматов, "Бетмен"
Де працювала ППО
Ворог застосував С-300
Росія атакувала дронами та ракетами
Ракетна небезпека
На фронті загинув Ілля Долматов, позивний "Бетмен". Він прийняв останній бій під час виконання дуже складного бойового завдання.
У Михайлівському соборі у Києва 17 жовтня о 12:00 відбудеться церемонія прощання з бійцем. Його поховають на Лісовому цвинтарі.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про роботу ППО через атаку "Шахедів" у Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому та Старокостянтинові.
Окупанти випустили ракети С-300 у напрямку Запорізької області.
У ПС ЗСУ повідомили про пуски кількох груп "Шахедів". Зафіксували також рух БпЛА до Миколаєва з північного сходу та з Херсонщини.
У Дніпрі пролунав вибух о 0:31. Також о 0:32 люди чули вибух у Миргороді. Згодом о 0:38 стало відомо про вибух у Кропивницькому.
Крім цього Росія випустила дрони-камікадзе у бік Миколаєва.
В Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух російської ракети у західному напрямку на Сумщині, за кілька хвилин про рух ракети на Полтавщині у бік Миргорода. А згодом – на Дніпропетровщину.