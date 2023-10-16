Вночі ворог масштабно атакував ракетами та "Шахедами": хронологія 600 дня війни

Росія веде збройну агресію на території України уже 600 день. Ворог не полишає спроб захопити українські міста, обстрілює мирне населення та намагається відновити наступ на Сході. Водночас Сили оборони тримають оборону та наступають на двох напрямках.

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