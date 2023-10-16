Вночі ворог масштабно атакував ракетами та "Шахедами": хронологія 600 дня війни

16 жовтня 2023, 06:41
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Росія веде збройну агресію на території України уже 600 день. Ворог не полишає спроб захопити українські міста, обстрілює мирне населення та намагається відновити наступ на Сході. Водночас Сили оборони тримають оборону та наступають на двох напрямках.

Про головні події дня, ситуацію на фронті, дипломатичні перемоги – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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06:37, 16 жовтня

Загинув Ілля Долматов, "Бетмен"

На фронті загинув Ілля Долматов, позивний "Бетмен". Він прийняв останній бій під час виконання дуже складного бойового завдання.

У Михайлівському соборі у Києва 17 жовтня о 12:00 відбудеться церемонія прощання з бійцем. Його поховають на Лісовому цвинтарі.

05:34, 16 жовтня

Де працювала ППО

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про роботу ППО через атаку "Шахедів" у Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому та Старокостянтинові. 

01:13, 16 жовтня

Ворог застосував С-300

Окупанти випустили ракети С-300 у напрямку Запорізької області.

У ПС ЗСУ повідомили про пуски кількох груп "Шахедів". Зафіксували також рух БпЛА до Миколаєва з північного сходу та з Херсонщини. 

00:30, 16 жовтня

Росія атакувала дронами та ракетами

У Дніпрі пролунав вибух о 0:31. Також о 0:32 люди чули вибух у Миргороді. Згодом о 0:38 стало відомо про вибух у Кропивницькому.

Крім цього Росія випустила дрони-камікадзе у бік Миколаєва.

00:27, 16 жовтня

Ракетна небезпека

В Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух російської ракети у західному напрямку на Сумщині, за кілька хвилин про рух ракети на Полтавщині у бік Миргорода. А згодом – на Дніпропетровщину. 

Автор: Анастасія Лукашевська