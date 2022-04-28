Розгром росіян на Півдні, окупанти не встигають з "референдумом": основне за 64 день війни

В Україні станом на 28 квітня триває вже 64 день війни. Українці героїчно захищають рідну землю від російських окупантів.

Цей день наближає Україну до перемоги у війні з Росією. Про головні події 64 дня війни читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Друга атака мосту на Дністровському лимані й фосфорні бомби в Авдіївці: основне за 63 день війни

07:17 Зведення Генштабу про ситуацію на фронті:

росіяни нарощують темпи проведення наступальної операції та майже на усіх напрямках ведуть інтенсивний вогонь;

путінська армія перекинула під Ізюм ще 500 одиниць техніки та кілька підрозділів десантників;

окупанти намагаються провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха;

ворог готується до форсування Сіверського Дінця;

аеродром Мелітополь окупанти використовують для базування та польотів штурмової авіації;

на Півдні ворог закріпився в районі Таврійського та провів повітряну розвідку в біля Затоки.

07:11 Окупанти заявили про "перехід на рублі" на окупованій Херсонщині. Мовляв, цей процес розпочнеться з 1 травня й триватиме до 4 місяців. До того часу, загарбники дозволили мешканцям захопленого регіону користуватися гривнями.

06:55 Ще одне іноземне посольство відновило свою роботу у Києві. Так, МЗС Австрії повідомило, що їхні дипломати вже повернулися у столицю України. Таке рішення схвалили, щоб продемонструвати солідарність та підтримку у війні з Росією.

05:58 У Нацгвардії показали щемливе відео про те, як маленька дівчинка зустрічає свого тата-захисника. Нацгвардійці наголосили, що ми боремося за найцінніше – право жити та любити у своєму домі й за своїми звичаями.

Донька емоційно зустрічає тата-нацгвардійця: зворушливе відео

05:25 За 2 дні понад 4 тисячі американців подали заявки на програму "Єднаймося для України", тобто вони хочуть прийняти у себе українських біженців. Тепер ці люди мають пройти перевірку безпеки та фінансових можливостей для утримування біженців.

04:57 Росія скликала засідання Ради безпеки ООН на 6 травня, щоб, мовляв, розвінчати західні "фейки" про ситуацію в нашій державі. Представник України Сергій Кислиця назвав це дурдомом та черговим шабашем путіністів. Адже саме Росія продукує фейки й бреше про ситуацію в Україні.

04:11 Парламент Канади підтримав поставу про визнання геноцидом українського народу звірств російської армії. Документ схвалили одноголосно. Політики наголосили, що путінська армія вбиває мирних українців, ґвалтує, знущається з їхніх тіл та примусово вивозить у Росію.

02:11 У південних областях Збройні Сили України знищили ворожі склади з боєприпасами неподалік Молодецького та Олександрівки. Також наші воїни ліквідували:

49 окупантів;

6 броньованих військових машин;

3 військові автомобілі;

3 одиниці ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння;

техніку тилу.

Плани росіян просунутися у сторону Миколаєва зазнали невдачі.

01:56 Російські пропагандисти заявили, що так званий "референдум" у Херсоні переносять на середину травня. Олексій Арестович зазначив, навіть для підготовки фейкового "референдуму" потрібен час, тому політик не здивований, що його переносять. Однак для України це нічого не означає, а Росія зробить гірше лише собі, адже ще більше ізолюється у світі.

01:15 Сьогодні ввечері Палата представників США голосуватиме за законопроєкт про ленд-ліз для України. Схвалення такого документа дозволить швидко постачати зброю нашій державі для протистояння з агресором. Усі фінансові чи бюрократичні питання вирішуватимуться вже після надання допомоги.

00:21 У небі над Чорним морем українські військові збили російський безпілотник, який проводив розвіднику з метою подальшого населення ракетних ударів. Звуки від вибуху почули мешканці Миколаївської та Одеської областей.