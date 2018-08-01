6 неочевидних ознак підвищеного тиску

Гіпертензію називають "тихим вбивцею", адже вона є причиною багатьох небезпечних хвороб серцево-судинної системи. Аби вчасно розпізнати її, варто знати про "приховані" симптоми.

Як відомо, артеріальна гіпертензія — це хронічне захворювання, при якому є стійке підвищення артеріального тиску у судинах великого кола кровообігу. Це примушує серце працювати з більшим навантаженням, передає Сosmo.

І є такі симптоми, на які ви можете не звертати уваги, тож варто про них знати.

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1. Якщо ваші родичі страждають на гіпертензію, варто бути обачним і стежити за станом здоров'я, адже ви у групі ризику.

2. Якщо вимірювання тиску піднімається до позначки 130/80 – звертайтесь до лікаря. Адже нормальний показник кров'яного тиску у людини коливається від 120 до 129 у верхній межі і 80 – у нижній.

3. Якщо вас часто мучить головний біль і запаморочення – це типові симптоми підвищеного тиску.

4. Якщо візити до туалету відбуваються рідко – це може свідчити про гіпертензію, яка часто виникає паралельно з діабетом або захворюваннями нирок. Тож це може викликати здуття живота і зменшення частоти сечовипускань.

5. Якщо погіршився зір – це може свідчити про те, що кровоносні судини в очах розбухають, викликаючи зміни гостроти зору.

6. Якщо ви втрачаєте рівновагу – це може свідчити про ризик інсульту, варто звернутись у медичний заклад.

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