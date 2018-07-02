6 незвичних симптомів дефіциту заліза

Залізо є одним з найважливіших елементів в організму, оскільки воно допомагає білкам транспортувати кисень організмом.

Рівень заліза потрібно контролювати при вагітності, дітям, жінкам з рясними менструаціями, вегетеріанцям та донорам крові, пише Prevention.

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Основними симптомами дефіциту цього елементу є бліда шкіра, поверхневе дихання та втома.

При дефіциті заліза людині хочеться їсте те, що не можна – землю, папір, пральний порошок. Коли хвороба запущена, то це перетворюється на хворобу pica.

Про нестачу заліза свідчить неспокійність ніг. Тобто тоді, коли людина сидить на стільці і відчуває необхідність рухати ногами.

Губи стають сухими та постійно тріскаються. При цьому людині складно посміхатися. При дефіциті заліза у людини постійно ламаються нігті та увігнуті кутикули.

У людини болить язик, з’являється відчуття, ніби він не поміщається у роті. У порожнині рота відчувається сухість.

Якщо у людини дефіцит заліза, то їй хочеться їсти лід. Лід хочуть їсти ті, у кого болить язик.

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