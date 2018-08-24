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6 основних ознак хвороби Альцгеймера

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6 основних ознак хвороби Альцгеймера
6 основних ознак хвороби Альцгеймера / thiscaringhome.org

Хвороба Альцгеймера виникає через розпад клітин мозку та зменшення його маси. Вчасне діагностування хвороби не може її вилікувати, але дозволить уповільнити дегенеративні процеси.

Лікарі назвали основні симптоми хвороби Альцгеймера, пише Ukrhealth.

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1. Розлади короткочасної пам’яті

Люди, що страждають на цю хворобу, можуть забути те, що сказали кілька секунд тому. Вони можуть повторювати одне і те ж питання кілька разів.

Хвороба Альцгеймера: ознаки
Хвороба Альцгеймера: ознаки

2. Перепади настрою

Спершу вони можуть дратуватися, потім сміятися і плакати. Цим синдром дуже сильно змінює особистість людини.

3. Втрата відчуття простору і часу

Люди з хворобою Альцгеймера можуть легко загубитися у знайомому місці і не пам’ятати конкретні місця і навіть пори року.

4. Труднощі із зосередженням, підрахунками і висловлюваннями

Такі люди не можуть зосередитися на виконанні конкретного завдання. Вони не здатні скласти план дій на день і чітко його дотримуватися.

Хвороба Альцгеймера проявляється труднощами із зосередженням
Хвороба Альцгеймера проявляється труднощами із зосередженням

5. Втрати здатність виконувати щоденні обов’язки і звичайні справи

Хворим на Альцгеймера важко виконувати навіть повсякденні завдання, які у здорових людей відточені до автоматизації.

6. Нездатність розрізняти предмети і об’єкти

Погіршення зору – один з основних симптомів хвороби Альцгеймера. Їм важко виміряти відстань чи розрізняти кольори.

Погіршення зору
Погіршення зору

До слова, лікар-невролог Олексій Сіделковскій назвав умови, які зможуть знизити ризик виникнення хвороби Альцгеймера або уповільнити її.

Що таке хвороба Альцгеймера?Це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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