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Телеканал новин 24 Новини Лікування

6 ознак депресії, які мають фізичний характер

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Лікарі назвали 6 ознак фізичної депресії
Лікарі назвали 6 ознак фізичної депресії / Фото з відкритих джерел

За останні кілька років все більше людей на планеті страждають від депресії, яка викликає негативні емоції і пригнічений настрій. Особа, яка перебуває у депресивному стані має не тільки певні душевні тривоги, а й погано почувається фізично.

Так, лікарі розповіли про ознаки депресії, які мають фізичний характер, пише Центр сімейної медицини.

Під час депресії розвиваються зміни у виробництві організмом гормонів, які здатні дуже сильно вплинути на апетит. Людина починає або занадто інтенсивно поглинати їжу, або, навпаки, проявляє дуже низький апетит. Як наслідок це призводить до зміни ваги – або до зайвої, або до нестачі.

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Ще одним симптомом депресії є головні болі. Особа може скаржитися на біль в шиї, на спалахи болю в різних частинах черепа, та навіть на зниження зору.

При депресії з'являються і м'язові болі, які можуть виникнути і без фізичного навантаження. Також можуть траплятися раптові спазми, коли біль виникає у несподівані моменти.

У людини, яка страждає на депресію починають виникати шкірні проблеми. Так, підвищене виділення гормону стресу кортизолу веде до загострення шкірних запалень, через які появляються вугрові висипи та екзема.

Окрім того, під час депресивних станів починаються і проблеми з травленням. Лікарі стверджують, що кишечник людини дуже чутливий до всіх змін психоемоційного стану, так як має безліч нервових клітин та пов'язаний сигнальними шляхами з мозком. У зв'язку з цим особи, які страждають від депресії, часто скаржаться на проноси або запори.

via GIPHY

Останнім "фізичним" симптомом депресії вчені відзначають поганий сон, зокрема збій звичного режиму сну. За їхніми словами, часто про депресію свідчить не безсоння, а надто тривалий сон. При цьому після довгого сну людина не відчуває себе виспаною та відпочилою.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Психологія
Джерело: 24 Канал
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