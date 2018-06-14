6 ознак літньої депресії та як з нею боротися

Для багатьох літо – це сонце, пляжі і барбекю з друзями, проте для людей, що страждають на сезонний афективний розлад (САР), така пора року асоціюється з безсонням та поганим настроєм.

Симптоми САР можна легко сплутати з депресією, пише Likar.info.

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Людину часто втомлює сонячне світло. Все тому, що велика кількість світла може зменшити виробництво мелатоніну, гормону, який відповідає за настрій. Щоб уникнути цього носіть сонцезахисні окуляри та більше перебувайте у тіні.

У людини можуть виникнути проблеми зі сном. Затримання звичного циклу сну та безперервний денний сон може спричинити безсоння. Для цього необхідно за дві години до того, як ви будете лягати спати, закрити штори у кімнаті.

Для людей з САР спека у поєднанні з вологістю робить літню пору нестерпною. Через це виникає роздратованість, збудження. Тому необхідно більше часу проводити у прохолодних місцях та приймати холодний душ.

Людина, яка страждає на сезонний афективний розлад, викликає відчуття занепокоєння. Допоможе цього позбутися планування дня.

Через постійне перебування у збудженому стані чи неспокої зникає апетит. Хронічний стрес впливає на гормони, через що страждає травна система. У цьому випадку організм потребує корисних речовин, тому завжди потрібно мати корисні перекуси.

Якщо вищеперераховані симптоми зникають, коли розпочинається осінь, то це є ще однією ознакою САР. Щоб уникнути цієї проблеми, потрібно звернутися до професіонала з області психічного здоров’я.

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