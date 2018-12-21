6 переконливих причин включити грейпфрут у раціон взимку

У холодний період року люди повинні особливо уважно стежити за вмістом вітаміну C, біофлавоноїдів та інших біологічно активних речовин, які підтримують імунну систему людини.

Ці речовини також добре впливають на стан суглобів, шкіру у холодну пору, пише дієтолог Світлана Фус у Facebook.

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Саме тому вона радить звернути свою увагу на грейпфрут.

6 переконливих переваг їсти грейпфрут взимку

1. Один плід грейпфруту містить денну норму вітаміну C.

2. Половина цього фрукту (150 грамів містить 60 ккал. Тому грейпфрут можна вважати низькокалорійним.

3. Плід містить магній, кальцій, залізо, каротиноїди, калій та вітаміни групи B.

4. Грейпфрут містить ефірні олії, нікотинову кислоту, які допоможуть впоратися з безсонням та помагають при головних болях.

5. Цей фрукт має низький глікемічний індекс – 25 одиниць. Саме тому його можна вживати при діабеті.

6. Грейпфрут – це цінне джерело пектину та фітонцидів.

Чим небезпечне надмірне споживання грейпфруту

При надмірному вживанні цей фрукт може спричинити негативну реакцію шлунково-кишкового тракту. В організмі людини недостатньо ферментів для того, щоб його перетравити, оскільки він вважається екзотичним продуктом. Тому на нього може бути алергія.

Запивати таблетки соком з грейпфрута або ж заїдати фруктом не варто, оскільки спотворює дію ліків.



Чим небезпечне надмірне споживання грейпфруту

Надмірне вживання цього фрукту може впливати на обмін естрогенів (жіночих гормонів), що може призвести до розвитку онкології. Особливо це стосується жінок у постменопаузі.

Тому дієтолог радить включити грейпфрут у свій раціон та уникати переїдання.

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