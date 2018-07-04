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6 переконливих причин займатися йогою для покращення якості сексу

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6 переконливих причин займатися йогою для покращення якості сексу
/ ballinayoga.com

Після регулярної практики йоги, ви зможете відчути приємні зміни у вашому інтимному житті. Дослідження показують, що від йоги покращуються сексуальні функції як у жінок, так і в чоловіків.

Звісно, що якість сексу залежить від багатьох факторів. Але йога в комплексі з іншими способами вирішення проблеми, здатні вирішити чимало проблем у сексуальному житті.

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1. Підсилює бажання та оргазм

Під час дослідження, яке провели серед жінок, експерти визначили, що після 12 тижнів регулярних занять йогою показники сексуальних функцій покращилися. А найкращі показники зафіксували у жінок після 45 років.

Аналогічне дослідження провели і серед чоловіків. Його результати також показав позитивні зміни. Учасники оцінювали бажання, задоволення від статевого акту, ерекцію, контроль над еякуляцією і синхронізацію з партнеркою.

2. Зміцнює м'язи тазу

Багато асан (вправи з йоги) задіють область тазу, завдяки цьому поліпшується кровообіг і зміцнюються м'яз. Це безпосередньо впливає на якість сексу і можливість досягти оргазму.

3. Допомагає уникнути передчасної еякуляції

Серед двох груп чоловіків, які страждають від передчасної еякуляції, провели дослідження: одні учасники приймали лікарський препарат, а інші – практикували йогу. Результати показали, що обидві групи помітили значущі поліпшення.

За словами фахівців, йога – це безпечний і ефективний спосіб боротьби з цією проблемою.

4. Дихання під контролем

У йозі приділяють значну увагу керуванню диханням. Дослідження підтверджує, що дихальні техніки допомагають полегшити тривожність і стрес.

Ви можете використати такі вправи після роботи, щоб забути про важкий день і звільнити місце для любові та пристрасті.

5. Покращує настрій

Люди, які регулярно практикують йогу, почувають себе більш щасливими і розслабленими і відзначають позитивний настрій після занять.

6. Розвиває гнучкість

Більшість асан сприяють розвитку гнучкості і підтримці м'язів у тонусі. А гнучке тіло – це перевага в сексі.

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я Секс Йога
Джерело: 24 Канал
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