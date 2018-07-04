6 переконливих причин займатися йогою для покращення якості сексу

Після регулярної практики йоги, ви зможете відчути приємні зміни у вашому інтимному житті. Дослідження показують, що від йоги покращуються сексуальні функції як у жінок, так і в чоловіків.

Звісно, що якість сексу залежить від багатьох факторів. Але йога в комплексі з іншими способами вирішення проблеми, здатні вирішити чимало проблем у сексуальному житті.

Читайте також: В якому віці жінка найкраще відчуває оргазм

1. Підсилює бажання та оргазм

Під час дослідження, яке провели серед жінок, експерти визначили, що після 12 тижнів регулярних занять йогою показники сексуальних функцій покращилися. А найкращі показники зафіксували у жінок після 45 років.

Аналогічне дослідження провели і серед чоловіків. Його результати також показав позитивні зміни. Учасники оцінювали бажання, задоволення від статевого акту, ерекцію, контроль над еякуляцією і синхронізацію з партнеркою.

2. Зміцнює м'язи тазу

Багато асан (вправи з йоги) задіють область тазу, завдяки цьому поліпшується кровообіг і зміцнюються м'яз. Це безпосередньо впливає на якість сексу і можливість досягти оргазму.

3. Допомагає уникнути передчасної еякуляції

Серед двох груп чоловіків, які страждають від передчасної еякуляції, провели дослідження: одні учасники приймали лікарський препарат, а інші – практикували йогу. Результати показали, що обидві групи помітили значущі поліпшення.

За словами фахівців, йога – це безпечний і ефективний спосіб боротьби з цією проблемою.

4. Дихання під контролем

У йозі приділяють значну увагу керуванню диханням. Дослідження підтверджує, що дихальні техніки допомагають полегшити тривожність і стрес.

Ви можете використати такі вправи після роботи, щоб забути про важкий день і звільнити місце для любові та пристрасті.

5. Покращує настрій

Люди, які регулярно практикують йогу, почувають себе більш щасливими і розслабленими і відзначають позитивний настрій після занять.

6. Розвиває гнучкість

Більшість асан сприяють розвитку гнучкості і підтримці м'язів у тонусі. А гнучке тіло – це перевага в сексі.