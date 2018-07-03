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Телеканал новин 24 Новини Лікування

6 порад від Супрун, як зберегти зір здоровим

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Як зберегти зір здоровим: поради від Супрун
Як зберегти зір здоровим: поради від Супрун / emco-opt.org

У середньому користувач гаджетів дивиться на екран монітору або телефону 150 разів на день, відтак, потрібно замислитися про здоров’я очей.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун порадила дотримуватися деяких рекомендацій щодо здоров'я органу зору на сторінці у Facebook.

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Якщо людина довго сидить за комп’ютером, то спробуйте час від часу відволікатися від екранів. Також використовуйте додатки та тренажери для очей.

Обов’язково одягайте сонцезахисні окуляри. Вони допоможуть вберегти зір від ультрафіолетових променів. Вживайте продукти, які покращують роботу серцево-судинної системи. Вони також можуть покращити роботу органу зору.

Перевіряйте зір, якщо у вас є хронічні проблеми, до прикладу, діабет чи підвищений артеріальний тиск.

Проходьте комплексну розширену діагностику очей раз на 1-2 роки, вона допоможе виявити хвороби, які розвиваються без симптомів.

Щоб зберегти зір необхідно займатися спортом, відмовитися від куріння, зменшити стрес та мати здоровий сон.

Оптимально вживати помірну кількість жирних білків, включаючи горіхи, насіння та бобові, а також велику кількість свіжих овочів, фруктів та цільного зерна.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

 

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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