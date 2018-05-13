6 предметів у домі, на яких накопичується найбільше бактерій

Вчені назвали шість небезпечних речей у домі, які на своїй поверхні мають більше бактерій, ніж на кришці унітазу.

Як передає Ukrhealth, одним з "накопичувачів" бактерій є душова фіранка.

А все через вологість та теплоту у ванній кімнаті. Окрім того, до цього додається бруд, який ми змиваємо з себе. Тож науковці радять прати фіранку щотижня, і раз на 2-3 місяці вішати нову.

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Сміттєвий кошик – його варто хоча б раз на рік змінювати і не забувати вчасно виносити сміття.

Може для вас і несподіванка, але наші ґаджети мають на поверхні по 500 тисяч бактерій на кожному квадратному сантиметрі. Всі ґаджети варто протирати іноді спиртом.

Губки для миття посуду брудніша за підлогу – постійна волога сприяє розвитку бактерій. Міняти губку треба хоча б раз на тиждень, в іншому випадку можна отримати захворювання від розладу шлунка до дизентерії.

За ступенем забруднення вимикачі і дверні ручки можуть перевершувати навіть килимок під дверима. Тож не забувайте за них під час прибирання.

А у шторах можуть розмножуватись пилові кліщі. З них потрібно струшувати пил і прати двічі на рік.