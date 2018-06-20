6 продуктів, які допоможуть позбутися головного болю
Інколи трапляються випадки, коли людину турбує сильний головний біль, а ліки не можуть впоратися з ним.
У таких ситуаціях можуть допомогти деякі продукти, пише Lifter.
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Корінь імбиру має протизапальні властивості, тому він може допомогти у боротьбі з головним болем.
Перець гіркий каєнський здатний зменшувати гострий і хронічний біль. У ньому міститься капсаїцин – речовина, яка може зменшити головний біль завдяки виснаженню речовини P-нейротрансмітера, яка допомагає передавати больові імпульси. Через відчуття печіння організм викидає протиотруту – ендорфіни.
Жирна риба містить омега-3 жирні кислоти, які можуть допомогти зменшити запалення.
Корисно вживати перцеву м’яту, яка ефективна при лікуванні головного болю. Її варто використовувати місцево, а не внутрішньо.
Протизапальні властивості містить вишня, у ній є антоціанін і біофлавоноїди, які діють як і аспірин або ібупрофен. Проте головне не переїсти її.
Вживання дині допомагає позбутися зневоднення та зменшити біль у голові. Цей фрукт багатий калієм, що теж бореться проти болю.
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