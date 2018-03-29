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6 професій, для яких потрібен хороший зір

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Професії, для яких потрібен хороший зір
Професії, для яких потрібен хороший зір / 24 Канал

Є професії, в яких людям з поганим зором працювати важко. Варто дізнатися, які професії потребують хорошого зору.

Професії, для яких потрібен хороший зір

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1. Пілот

Про польоти мріють багато, але медкомісія, яку проходять курсанти-пілоти, – найсуворіша. Зрозуміло, що сідати за штурвал військового літака або вести лайнер з декількома сотнями пасажирів на борту довіряють тільки пілотам із здоровим зором.

Якщо ви носите окуляри, то вони можуть заважати огляду, а то і зовсім падати, а у лінз є неприємна властивість: в найневідповідніший момент вони зміщуються, і тут треба все кидати, намагаючись повернути лінзу на належне їй місце.

Загалом, авіація (навіть аматорська) і поганий зір несумісні. Зате, якщо додати зору гостроти за допомогою сучасних методів, небо відкрите: можна управляти власним літаком або стати, наприклад, штурманом або бортпровідником.

2. Гонщик

Неважливо, якими гонками ви збираєтеся займатися: будь-які заняття, від картингу до "Формули-1" і гонок на виживання, вимагають від водія або пілота боліда ідеального зору. По-перше, будь-які лінзи звужують огляд. По-друге, впоратися з лінзою, якщо раптом засвербіло в оці, на високій швидкості і в шоломі нереально.

Гонки на виживання, коли пілоти змагаються на особливо складних і брудних трасах, тим більше несумісні ні з якою ніжною оптикою. В цьому випадку очі треба захищати, а не лізти в них брудними руками. І навіть якщо ви не за кермом, а керуєте маршрутом, відволікатися через дискомфорт в очах може бути небезпечно для всього екіпажу.

3. Фотограф

Фотограф повинен мати хороший зір, тому що аномалії рефракції не просто розмивають картинку перед очима – вони роблять весь світ трохи тьмянішим, блідішим і нуднішим.

4. Програміст

Напружена робота за комп'ютером – це звична річ для програміста. Якщо є порушення рефракції, то при роботі з будь-яким екраном, навіть найсучаснішим, доведеться додатково напружувати очі. А це вже означає, що втома і головний біль напруги з'являться навіть не в кінці робочого дня, а ближче до обіду.

5. Охоронець

Йдеться про всіх охоронців: у величезному супермаркеті, воєнізована охорона, інкасація, де дозволено носіння зброї. Щоб стати інкасатором, охоронцем або фахівцем охорони, потрібно мати гострий зір (і зовсім не тільки для того, щоб стріляти, але і для того, щоб правильно оцінювати навколишню обстановку). Це робота, де тіло – це машина, і машина ця повинна функціонувати без перебоїв.

6. Полярник

Полярник – це, звичайно, не одна професія, а цілий список, який стосується всіх, хто працює в умовах Крайньої Півночі і низьких температур. Щоб працювати в таких умовах потрібен хороший зір.

Теги: LifeStyle Здорове життя Поради Здоров'я
Джерело: Lifehacker.ru
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