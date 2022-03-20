З 7 гуманітарних коридорів спрацювало 4, – Верещук про евакуацію 20 березня

Ірина Верещук заявила, що 20 березня з 7 гуманітарних коридорів спрацювало 4. Загалом евакуювали 7 295 людей.

Вдалося евакуювати людей з Донецької та Київської областей, повідомляє 24 канал. Деталі розкрила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Верещук.

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Евакуація на Донеччині

Верещук розповіла, що з Маріуполя до Запоріжжя упродовж 20 березня прибули 3 985 людей. З Бердянська їх привезли автобусами та приватним транспортом.

Загалом для евакуації маріупольців з Бердянська залучили 11 автобусів. Вони вже доїхали до Запоріжжя. Окрім того, Верещук наголосила, що вже 21 березня у напрямку Маріуполя вирушать 5 десятків автобусів із Запоріжжя.

Міністерка розповіла, що основне місце для посадки в ці автобуси в Бердянську – площа перед міським спорткомплексом в Бердянську. Адреса: Мелітопольське шосе, 27.

Також Верещук нагадала: у Бердянську діє гаряча лінія.

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+38 097 551 59 17

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Провели сьогодні переговори, щоб частина автобусів завтра змогли доїхати і провести евакуацію маріупольців з міста Мангуш, а також прибережних населених пунктів в районі Мангуша, зокрема Мелекіного,

– наголосила Верещук.

Міністерка зауважила, що у Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються за маршрутом. Адреси для дозаправлення: проспект Східний, 4а та вулиця Мелітопольське шосе, 87б.

Евакуація на Київщині

З села Бобрик до Броварів вдалося евакуювати 2 000 людей

З села Тарасівка до Броварів – 1 310 людей.

Водночас окупанти другий день поспіль зірвали евакуацію з Бородянки до Білої Церкви.

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З міста Харків 20 березня вдалося доставити гуманітрану допомогу до селища Рогань.Водночас ворог зірвав доставку допомоги до селища Мала Рогань.