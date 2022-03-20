З 7 гуманітарних коридорів спрацювало 4, – Верещук про евакуацію 20 березня
Ірина Верещук заявила, що 20 березня з 7 гуманітарних коридорів спрацювало 4. Загалом евакуювали 7 295 людей.
Вдалося евакуювати людей з Донецької та Київської областей, повідомляє 24 канал. Деталі розкрила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Верещук.
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Евакуація на Донеччині
Верещук розповіла, що з Маріуполя до Запоріжжя упродовж 20 березня прибули 3 985 людей. З Бердянська їх привезли автобусами та приватним транспортом.
Загалом для евакуації маріупольців з Бердянська залучили 11 автобусів. Вони вже доїхали до Запоріжжя. Окрім того, Верещук наголосила, що вже 21 березня у напрямку Маріуполя вирушать 5 десятків автобусів із Запоріжжя.
Міністерка розповіла, що основне місце для посадки в ці автобуси в Бердянську – площа перед міським спорткомплексом в Бердянську. Адреса: Мелітопольське шосе, 27.
Також Верещук нагадала: у Бердянську діє гаряча лінія.
Номери:
- +38 097 551 59 17
- +38 050 439 75 29
- + 62 76 та 3 52 52
Провели сьогодні переговори, щоб частина автобусів завтра змогли доїхати і провести евакуацію маріупольців з міста Мангуш, а також прибережних населених пунктів в районі Мангуша, зокрема Мелекіного,
– наголосила Верещук.
Міністерка зауважила, що у Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються за маршрутом. Адреси для дозаправлення: проспект Східний, 4а та вулиця Мелітопольське шосе, 87б.
Евакуація на Київщині
- З села Бобрик до Броварів вдалося евакуювати 2 000 людей
- З села Тарасівка до Броварів – 1 310 людей.
Водночас окупанти другий день поспіль зірвали евакуацію з Бородянки до Білої Церкви.Зауважте! З міста Харків 20 березня вдалося доставити гуманітрану допомогу до селища Рогань.
Водночас ворог зірвав доставку допомоги до селища Мала Рогань.
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