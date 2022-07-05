По Дніпру та області росіяни випустили 7 ракет типу "Калібр": деталі від Повітряних сил

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що по Дніпропетровщині російські окупанти випустили 7 крилатих ракет. Мовиться про тип морського базування "Калібр".

Російські загарбники атакували Дніпро та область близько 4 години ранку 5 липня. Шість ворожих ракет із семи ППО вдалося збити.

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Окупанти гатили ракетами "Калібр"

Сьогодні, 5 липня, близько 4 години ранку, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряного командування "Схід" збито шість із семи крилатих ракет морського базування типу "Калібр",

– мовиться в повідомленні.

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Через ракетну атаку росіян виникло дві пожежі. Причиною стало падіння уламків збитої ракети. На щастя, рятувальники її загасили. Обійшлося без жертв.

Одна ракета поцілила по приватному секторі в Покрові. Ворог знищив кілька будинків одразу. У повністю зруйнованому будинку жили 6 людей, троє з них – діти. Дивом теж обійшлося без постраждалих і загиблих.

Відомо, що окупанти обстріляли також Зеленодольську громаду. Вони вгатили по дачному масиву у Зеленодольську та по вулиці у Великій Костромці. Через ворожі обстріли село частково залишилося без світла.

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