7 ракет з вертольотів по Сумщині і обстріли будинків у Харкові: як минула доба

За останню добу ворог інтенсивно обстрілював українські регіони. Під ракетний удар потрапив житловий сектор столиці. Сильно постраждали від вогню окупантів Сумська та Харківська області.

Про ситуацію станом на 08:00 26 червня розповіли в Офісі Президента. Інформацію передали місцеві військові адміністрації.

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Вороги обстріляли столицю України

Близько 06:30 російські війська завдали ракетного удару по Шевченківському районі Києва. Вони влучили у багатоповерхівку, фактично зруйновані 7,8,9 поверхи. Відомо про щонайменше 5 постраждалих.

Ще одну ракету сили ППО збили над Київщиною. Її уламки впали на околиці одного з сіл. Потерпілих та руйнувань немає.

По Сумщині гатили з вертольотів

По Сумській області росіяни запустили 6 ракет з вертольотів, при цьому державний кордон вони не перетинали. У Краснопільській громаді руйнувань зазнали школа, клуб, бібліотека, лікарня.

По Рівненщині були 2 ракетні удари

Напередодні у Рівненській області 2 ракети потрапили по об'єктах цивільної інфраструктури, загинули 4 людей, ще кілька осіб – постраждали. Зруйновані СТО, мийка та авторозборка.

Чернігівську область обстріляли з мінометів

На Чернігівщині зафіксували обстріли з міномета по селу Грем'яч. Також вороги гатили по території між Леонівкою та Галаганівкою, та позиціях біля Гірська.

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Під обстрілами опинились північні райони Харкова

З вечора 25 червня окупанти обстрілювали північні райони Харкова. Один із снарядів влучив у житловий будинок, попередньо – постраждали 2 осіб. Також спалахнули автомобілі, господарські будівлі та склади. Пошкоджень зазнав і один з медзакладів.

Яка ситуація на Донбасі:

Луганська область: під обстрілами з авіації опинились Лисичанськ та Біла Гора. Зруйновано телевежу, також пошкоджено міст, снаряди потрапили в житлові та адміністративні будинки. Одна людина загинула, ще одна – поранена.

під обстрілами з авіації опинились Лисичанськ та Біла Гора. Зруйновано телевежу, також пошкоджено міст, снаряди потрапили в житлові та адміністративні будинки. Одна людина загинула, ще одна – поранена. Донецька область: позиції українських оборонців росіяни обстрілювали зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, крилатих ракет та РСЗВ.В Авдіївці обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, район вокзалу, школу, гаражний кооператив, футбольний стадіон, трансформатор. В інших населених пунктах – житлові сектори. Загинули 3 осіб, поранено – ще двоє.

Обстріли на Миколаївщині та Херсонщині

В Харківській області за добу поранення отримали 7 осіб. Одна людина загинула в Золочеві.

У селі Шевченкове, що на Миколаївщині, після потрапляння снаряду виникла пожежа в приватному будинку. У Баштанському районі ворог бив по полях. Досі тривають обстріли у Березнегуватській громаді.

Жителі Херсонщини повідомляють про численні вибухи. Внаслідок боїв найбільше страждають населені пункти на прикордонних територіях. Практично всі села, через які проходить річка Інгулець, – у критичному стані.

На окупованих територіях росіяни та колаборанти бояться українських партизанів. Вони навіть наймають собі охорону.

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Де доба минула відносно спокійно:

на Волині,

на Закарпатті,

на Рівненщині,

в Івано-Франківській,

Львівській,

Чернівецькій,

Вінницькій,

Хмельницькій,

Запорізькій,

Одеській,

Тернопільській областях,

на Кіровоградщині,

Черкащині,

Полтавщині,

Дніпропетровщині,

Житомирщині.

Дивіться у відео все, що відомо про обстріл Києва 26 червня: