Рівно 7 років тому окупанти вперше обстріляли українських військових з території Росії

11 липня 2021 , 13:16
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Джерело:

STERNENKO

Російські регулярні війська поблизу міста Гуково Ростовської області 11 липня 2014 року відкрили вогонь з "Градів" по позиціях українських воїнів. Цю дату називають одним з найчорніших днів в історії ЗСУ.

На позиціях перебували 24, 72 і 79 бригади, а також – група прикордонників. Активіст Сергій Стерненко написав, що табір, де перебували бійці, буквально зрівняли із землею. Він був розташований під селом Зеленопілля Луганської області.

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Кілька десятків захисників загинули

Загинули щонайменше 37 захисників України. Близько 120 осіб отримали поранення. Крім того, окупанти знищили значну кількість техніки.

Стерненко згадав про Дмитра Сирбу – прикордонника, з яким товаришував у коледжі. Йому було всього 20 років.

До слова, його брат тепер теж служить прикордонником.


Загиблий Дмитро Сирба та його брат / Фото Сергія Стерненка

Інші загиблі

Пресслужба 24 ОМБр навела повний список загиблих:

  • Береза Іван-Віталій Володимирович,
  • Борис Ігор Володимирович,
  • Василиха Петро Степанович,
  • Вербицький Володимир Володимирович,
  • Вихопень Василь Ігорович,
  • Голуб Юрій Григорович,
  • Дишель Мар’ян Миронович,
  • Ковалик Василь Степанович,
  • Колтун Володимир Михайлович,
  • Костів Юрій Миронович,
  • Кратко Роман Зіновійович,
  • Кунтий Євген Олександрович,
  • Логин Михайло Романович,
  • Лущик Віктор Федорович,
  • Мисик Тарас Ігорович,
  • Нагорний Юрій Васильович,
  • Попович Володимир Романович,
  • Руснак Микола Ігорович,
  • Цікало Богдан Богданович,
  • Шпирка Володимир Михайлович,
  • Бойко Віктор Михайлович,
  • Вовк Василь Ярославович,
  • Волков Олексій Віталійович,
  • Гнатуша Володимир Юрійович,
  • Голота Іван Іванович,
  • Крук Олександр Олександрович ЗСУ,
  • Ладиженський Олександр Васильович,
  • Новицький Анатолій Олегович,
  • Платонов Сергій Сергійович,
  • Плющ Михайло Вікторович,
  • Момот Ігор, 
  • Штолцель Вільгельм, солдат, 
  • Сирбу Дмитро, солдат,
  • Глущак Олег Миколайович, сержант,
  • Лазаренко Павло Миколайович,
  • Старший сержант Анатолій Луцько, 
  • Старший сержант Поляков Василь,

 

Автор: Ольга Музика