Близько 70 українських безпілотників напередодні атакували російську авіабазу в Морозовську, що у Ростовській області. Масштаби збитків, яких завдали ворогу, ще оцінюють.

У ніч проти 14 червня росіяни чули низку вибухів біля аеродрому "Морозовськ". Голова української розвідки Кирило Буданов розповів перші деталі про операцію Сил оборони.

До теми Головна фронтова авіація: військовий оглядач пояснив важливість удару по аеродрому "Морозовськ"

Морозовськ атакували українські дрони

Розвідник пояснив, що операцію розпочали з території України. Для атаки по аеродрому окупантів використали щонайменше 70 безпілотників Dragon та Splash. "Супутникові знімки підтверджують, що аеродром "Морозовськ", розташований приблизно за 150 миль (близько 240 кілометрів – 24 канал) від лінії фронту, постраждав від української атаки", – зазначили у The War Zone.

Ми чекаємо на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені літаки,

– пояснив Буданов у коментарі виданню.

Справді, на знімках, оприлюднених Planet Labs, можна побачити пошкоджений дах укриття для кількох літаків, розташованого на пероні техобслуговування. Крізь уламки видно 2 бомбардувальники Су-34: пошкоджені чи ні – поки невідомо. Крім цього, видання звернуло увагу й на сліди вибухів біля ангара, де стояли інші бойові літаки.



Такий вигляд має "Морозовськ" після атаки / Знімки Planet Labs

Головне про аеродром у Морозовську

Це військовий аеродром в Ростовській області Росії. Розташований він за 3 кілометри від міста Морозовськ.

Там базуються винищувачі, з яких окупанти завдають ударів по Україні. Мовиться, зокрема, про Су-34 й Су-27.

Ці літаки ворог використовує, аби скидати керовані авіабомби по позиціях ЗСУ й прифронтових містах.

Раніше аеродром уже був під ударом

Буданов переконаний, що "Морозовськ" буде атакований знову. "Так", – лаконічно відповів на питання про плани щодо майбутніх ударів.

У ніч проти 5 квітня в районі Морозовська чули десятки вибухів – їх було близько 60. 24 Каналу вдалося дізнатися, що це була успішна спільна операція СБУ та Сил оборони. Тоді, за даними наших джерел, вдалося знищити щонайменше 6 ворожих військових літаків, ще 8 – були серйозно пошкоджені. Крім цього, повідомляли і про жертв та поранених серед окупантів.