70% будинків пошкоджено, зруйновано цілі вулиці, – мер Лиману про ситуацію у місті

У Лимані на Донеччині ситуація залишається дуже складною. Російські окупанти пошкодили 70% багатоповерхівок.

Олександр Журавльов – міський голова Лимана – розповів деталі в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал. Станом на 25 червня на території приватного сектора без будинків залишилися цілі вулиці.

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Водночас Журавльов спростував інформацію, що місто – повністю знищене. За словами міського голови, у той, час коли до Лимана ще можна було приїхати, там залишалися близько 7,5 тисячі людей.

Наразі ситуація у місті дуже складна. Немає електрики, газу та води. Фактично не тягне мобільний зв'язок. Місцеві жителі готують їжу на вогнищах. На території Лимана – проблема з медичною допомогою. Усіх хворих вивозять до Сватово.

Воїни ЗСУ виявили і розбили ворожі ДРГ

Олександр Стрюк – керівник Сєвєродонецької військової адміністрації – 25 червня повідомив, що, на жаль, міста Сєвєродонецька майже не залишилось . Тим часом ЗСУ мали відійти на більш укріплені оборонні позиції. Таке рішення, за словами Стрюка, дозволить вести оборону надалі й збереже життя нашим воїнам.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники та захисниці продовжують протистояти російським загарбникам. Зокрема, на Донеччині вдалося виявити та розбити ворожі ДРГ. Нажахані російські загарбники тікали.

Втрати ворога

Російські окупанти продовжують поповнювати лави "двохсотих". Станом на 25 червня Генштаб ЗСУ наголосив, що вдалося знищити 34 700 російських окупантів. Також вдалося знищити:

танків – 1511 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 3645 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 764 (+5) одиниць;

РСЗВ – 241 (+0) одиниць;

засоби ППО – 99 (+0) одиниць;

літаків – 217 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 184 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4),

крилаті ракети – 137 (+0),

кораблі /катери – 14 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2560 (+7) одиниць;

спеціальна техніка – 60 (+0).

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