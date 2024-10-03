Герої, які пережили пекло: "Чорні Запорожці" розчулили мережу світлинами після боїв за Вугледар

Бійці 72-ї бригади понад 2 роки титанічно боронили Вугледар та давали відсіч ворогу. Нині військові вийшли з міста і показали кадри з госпіталю після тяжких боїв за місто на Донеччині.

Поранені Герої, які давали відсіч ворожій навалі, розчулили мережу. Кадри після виходу з Вугледару 72 ОМБр опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Важливо "Умови були дуже складні": у 72-й бригаді розповіли деталі відходу з Вугледару

Титани після надскладних боїв

На сторінці 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців опублікували кілька світлин з пораненими бійцями. Добірку фото, які розкажуть про себе без зайвих слів, підписали лаконічно:

Це дуже важкі дні. Дуже!

У бригаді, яка понад 2 роки боронила Вугледар, показали кілька поранених бійців. Це титани, які пережили запеклі бої за місто, яке постійно атакували російські загарбники.

На одному з фото показали бійця, який і досі на операційному столі. Медики продовжують надавати йому допомогу і лагідно тримають за руку, щоб оглянути та з'ясувати, чи немає додаткових травм.



Медики надають допомогу пораненим / Фото 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

На іншому двоє поранених побратимів разом читають щось, що написано на невеликому аркуші паперу.



Поранені побратими, які боронили Вугледар / Фото 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

Далі у добірці є світлини, які передають весь біль і жахи того, через що довелося пройти на фронті. На фото показали лише очі одного з поранених Героїв, однак вони віддзеркалюють усе, що довелося пережити у страшних боях за Вугледар.



Поранений захисник, який боронив Вугледар / Фото 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

Одна з опублікованих світлин символізує, як важливо підтримувати один одного у такий складний період. Так, після важких боїв, поранення і тяжкого виходу з міста побратими продовжують підтримувати та втішати один одного.



Поранені бійці підтримують один одного / Фото 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

Ці фото розчулили українців. Чимало користувачів у мережі почали дякувати захисникам Вугледару за їхню мужню боротьбу:

"Титани! Герої! Кращі! Дякуємо!";

"Наші Герої, хай береже вас Господь";

"Дуже дякуємо за вашу титанічну силу! Низький уклін кожному";

"Титани. Дякую!";

"Дякуємо! Хай Бог вас береже!".

Редакція 24 Каналу дякує бійцям за захист. Слава Україні та її Героям!