74 загиблих, 100 зниклих безвісти: наслідки нищівного торнадо в Кентуккі

Після удару одразу серії торнадо в американському штаті Кентуккі загинули щонайменше 74 людини. Проте ця цифра може значно зрости, адже сотню осіб досі не вдалось розшукати.

Такі жахливі цифри назвав губернатор штату Енді Бешир. Він наголосив, що тривають пошуково-рятувальні операції, як федерального та місцевого рівня.

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Пошуково-рятувальні операції тривають

Офіційно загиблими внаслідок удару стихії вважають 74 людей пошуки ще 100 людей тривають.

Якщо і є хороші новини, то вони полягають у тому, що кількість загиблих не змінилася відучора,

– зауважив Бешир.

Губернатор розповів моторошні деталі: вік зниклих безвісти коливається від 2 місяців до 98 років. Досі не ідентифіковані тіла 8 жертв.

Влада підраховує суму збитків від торнадо

Наразі влада намагається підрахувати, на яку суму стихія завдала збитків. Комунальні служби намагаються розчистити забиті сміттям дороги та відновити рух.

Крім того, Бешир заявив, що зараз підраховують збитки від торнадо, а також проводять роботи з усунення сміття з автомобільних доріг та відновлення пошкоджених світлофорів.

Американські ЗМІ пишуть, що деякі роботодавці забороняли працівникам залишати будівлі навіть під час торнадо. Саме тому начебто залишились на місцях залишились сотня осіб на фабриці з виробництва свічок у Мейфілді. 8 з них загинули

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Головне про удар торнадо у США:

10 та 11 грудня серія торнадо пронеслась 5 американськими штатами, найбільше постраждав Кентуккі.

Президент Байден визнав торнадо у Кентуккі катастрофою федерального рівня.

У штаті – надзвичайний стан.

Глава Білого дому назвав події 10 та 11 грудня одним з найбільших стихійних ударів в історії країни.

Дивіться відео про руйнівне торнадо у штаті Кентуккі: