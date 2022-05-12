Звернення оборонців "Азовсталі" до Ілона Маска та емоції Борреля: основне за 78 день війни

В Україні триває вже 78 день війни. Саме стільки днів наші Збройні Сили дають окупантам потужну відсіч.

12 травня всі українці продовжують показувати росіянам у якому напрямку слід рухатися. Про головні події дня читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Маємо серію серйозних позитивних новин, – Зеленський звернувся до українців на 77 день війни

04:29 МАГАТЕ спростувало усі російські фейки про те, що в Україні начебто виготовляють ядерну зброю. Рафаель Гроссі наголосив: заперечення базується на конкретних фактах.

За його словами, Росія також проводить небезпечні дії на захопленій українській ЗАЕС.

03:35 Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель емоційно звернувся до тих, хто виступає проти надання Україні зброї. Він зауважив, що війни закінчуються переговорами. Але їх потрібно проводити "з позиції сили".

Я питаю цих людей: хіба не відіграє ролі те, як закінчиться ця війна? Невже українці мають стояти на колінах, роздерті росіянами? Ви цього хочете?

– запитав Боррель.

01:46 Оперативне командування "Південь" повідомило, що протягом 11 травня наші воїни ліквідували понад 20 російських окупантів.

Завдяки ефективному застосуванню ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ знищили:

23 російських військових;

уражено 2 танки та 2 БМП;

знищено ворожий склад боєприпасів на Херсонщині.

01:40 Командир морпіхів Сергій Волина створив акаунт у твітері та звернувся до Ілона Маска. Герой закликав винахідника допомогти захисникам Маріуполя вибратися з "Азовсталі".

00:13 Пресслужба Угруповання Об'єднаних сил повідомила, що українські захисники у зоні ООС відбили 9 атак російських окупантів.

Українські герої знищили:

8 танків;

6 одиниць бойової броньованої техніки;

5 автомобілів ворога;

одну зенітну установку.

Окрім того, у небі українського Донбасу підрозділи протиповітряної оборони збили 4 безпілотні літальні апарати. Усі – типу "Орлан-10".