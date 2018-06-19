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7 небезпечних симптомів хвороб щитоподібної залози

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Щитоподібна залоза: симтоми хвороби
Щитоподібна залоза: симтоми хвороби / laverdadnoticias.com

Щитоподібна залоза важлива для організму людини, оскільки її гормони керують такими процесами як метаболізм та забезпечення тіла енергією.

Основні прояви порушень щитоподібної залози – це гіпотиреоз (недостатній рівень тиреоїдних гормонів в людському організмі) і гіпертиреоз (підвищення продукції гормонів щитовидної залози), пише Health.

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Про порушення роботи щитоподібної залози свідчить швидка втомлюваність та постійна втома.

Характерними ознаками гіпотиреозу є поганий настрій, песимізм. Все через рівень тиреотропного гормону, який пов'язаний з виробленням серотоніну – гормоном, що відповідає за гарний настрій.

Тривожність та нервозність – це наслідок надлишкової кількості гормонів. Ознаками гіпертиреозу є сильний апетит та постійне відчуття, що людині хочеться їсти. При підвищенні секреції гормонів зайві калорії не перетворюються на надлишкову вагу.

При гіпертиреозі та гіпотиреозі у людини знижується розумова активність, страждають пізнавальні здібності, людині важко сконцентруватися.

Однією з причин байдужості до сексу – захворювання щитоподібної залози. Такі хвороби знижують лібідо.

Низька швидкість метаболічних процесів змінює шкіру та зовнішність. Через зменшення потовиділення шкіра людини стає сухою, вона може лущитися, нігті стають нерівними та ламкими.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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