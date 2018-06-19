7 небезпечних симптомів хвороб щитоподібної залози
Щитоподібна залоза важлива для організму людини, оскільки її гормони керують такими процесами як метаболізм та забезпечення тіла енергією.
Основні прояви порушень щитоподібної залози – це гіпотиреоз (недостатній рівень тиреоїдних гормонів в людському організмі) і гіпертиреоз (підвищення продукції гормонів щитовидної залози), пише Health.
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Про порушення роботи щитоподібної залози свідчить швидка втомлюваність та постійна втома.
Характерними ознаками гіпотиреозу є поганий настрій, песимізм. Все через рівень тиреотропного гормону, який пов'язаний з виробленням серотоніну – гормоном, що відповідає за гарний настрій.
Тривожність та нервозність – це наслідок надлишкової кількості гормонів. Ознаками гіпертиреозу є сильний апетит та постійне відчуття, що людині хочеться їсти. При підвищенні секреції гормонів зайві калорії не перетворюються на надлишкову вагу.
При гіпертиреозі та гіпотиреозі у людини знижується розумова активність, страждають пізнавальні здібності, людині важко сконцентруватися.
Однією з причин байдужості до сексу – захворювання щитоподібної залози. Такі хвороби знижують лібідо.
Низька швидкість метаболічних процесів змінює шкіру та зовнішність. Через зменшення потовиділення шкіра людини стає сухою, вона може лущитися, нігті стають нерівними та ламкими.
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