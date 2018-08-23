7 причин, чому раптово почало випадати волосся

Щодня людина втрачає до 100 волосинок, і це нормально. Проте потрібно насторожитися, якщо раптом волосся почало сильно випадати.

Лікар Олексій Сіделковський назвав основні причини втрати волосся, пише НВ.

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1. Помилки у догляді за волоссям

Ймовірно, причиною випадіння волосся є його пересушування, надто часте фарбування чи хімічна завивка. Навіть надмірне використання хімічних засобів чи часте миття сприяють сильному випадінню волосся.

2. Шкідливі для волосся зачіски

Волосся може випадати, якщо зачіски занадто тугі. Це призводить до натягу і витягування волосинок з цибулин.



Причини випадіння волосся

3. Хвороби шкіри

Кровообіг можуть порушити дерматози та грибок шкіри, що призводить до втрати волосся.

4. Дефіцит вітамінів

Ймовірно, вам не вистачає цинку, заліза, вітамінів А і Е, а також всієї групи В. Дефіцит цих вітамінів призводять до ламкості та випадіння волосся.

5. Медичні препарати

Побічними реакціями деяких ліків є порушення метаболізму, що призводить до випадіння волосся. Найчастіше це відбувається під час вживання гормональних препаратів чи хіміотерапії.



Вживання деяких ліків призводить до втрати волосся

6. Стрес

Стресові ситуації не найкраще впливають не лише на системи організму, а й на стан волосся.

7. Сонце та температура

Погано на шкіру голови впливає надто сильний холод або спека. Особливо потрібно бути обережними у спеку, оскільки від впливу ультрафіолету волосся найбільше випадає.



Влітку найбільше випадає волосся

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