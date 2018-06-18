7 продуктів, які допоможуть уникнути хвороб серця

Серцево-судинні захворювання є найбільш складними і життєво небезпечними в Україні. Тому, щоб уникнути інсульту та інфаркту, потрібно їсти певні продукти.

У свій раціон потрібно включити помідори, пише Cosmo. Вони збагачені антиоксидантом лікопеном, який вважається корисним для серця.

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Ефективно побороти гіпертонію може петрушка, вона також перешкоджає тромбоутворенню.

У темному винограді багато активних речовин, які очищують організм від вільних радикалів. Знизити ризик запалення гіпертонії в півтори раза можуть нежирні молочні продукти.

Корисно їсти лосось та жирну рибу, адже такі продукти покращують кровообіг, зменшують запалення в артеріях і боряться з тромбами судин.

Вживання бананів допомагає уникнути інсульту, оскільки у них міститься велика кількість калію.

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