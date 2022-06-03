8 перемог України за 100 днів повномасштабної війни

Внаслідок жорстоких боїв лютого – березня ЗСУ вдалося зірвати плани російських окупантів у "парадному" темпі захопити нашу країну. Нині українські Сили оборони ведуть бої на сході й на півдні, є у нас успіхи, а є й невдачі. Далі – в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Сталеві ЗСУ

Головне, чого ми досягли за минулі три місяці, – це звільнення Силами оборони раніше окупованих територій. Нині 80% території країни контролюють Збройні Сили України. Це наш перший і головний успіх.

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ЗСУ вдалося втримати лінію оборони, після цього розгорнути на деяких напрямках контрнаступ і відбити у противника раніше захоплені території. Загальна кількість звільнених населених пунктів нині сягає приблизно 1 100. Крім військового, це, відповідно, і психологічний ефект, який свідчить про здатність ЗСУ здійснювати не тільки опір, а й вести контрнаступ.

Повторюся, основний успіх ЗСУ – те, що вдалося втримати ситуацію, ба більше, не лише утримати рубежі, а й перейти до контрнаступу і звільнення територій. Наша армія зуміла змінити характер військового протистояння в неочікуваному для росіян напрямку.

Друзі зі зброєю

Окрім суто внутрішніх воєнних здобутків, до наших основних успіхів слід зарахувати залучення широкої міжнародної коаліції задля протистояння російській агресії.

Як наслідок – у нас з'явилася можливість отримання новітніх зразків військової техніки від країн НАТО, а також позаблокових держав-союзників Північноатлантичного альянсу.

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Окупантів убивають з кожного вікна

Третє – це формування Сил територіальної оборони і, що принципово важливо, їх залучення до активної фази військового протистояння безпосередньо на лінії фронту. Четверте – розгортання сил спротиву на окупованих територіях.

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П'яте – побудова логістики, яка дозволяє, незважаючи на точкові удари з боку РФ, здійснювати як передислокацію, так і накопичення матеріально-технічних резервів, а також забезпечити постачання новітнього озброєння з закордону.

Шосте – розбудова ешелонованої системи протиповітряної оборони, яка дозволяє протягом трьох місяців тримати більшість ключових об'єктів критичної інфраструктури поза активною діяльністю російських сил.

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Головна перемога

Сьоме – консолідація українського суспільства. За три місяці активної інформаційно-пропагандистської атаки на свідомість українців ворогу не вдалося посіяти розбрат на тезах політичних, мовних чи релігійних відмінностей у нашому суспільстві. Це було основним завданням роспропаганди, і воно провалилося. І це – наш спільний успіх.

Звідси випливає й наступне досягнення України і українців –. Нині ЗСУ довіряють більше ніж 90 відсотків громадян України. Це дуже позитивний сигнал для нас і дуже поганий для агресора.

Збройні Сили України дають відсіч ворогу! Ми – під надійним захистом наших військових. Зберігаємо спокій і віримо в ЗСУ! І головне – віримо в нашу перемогу!

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