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      80-ти річний чоловік помер від ускладнень грипу

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      У Кропивницькому 80-ти річний чоловік помер від ускладнень грипу
      У Кропивницькому 80-ти річний чоловік помер від ускладнень грипу / Фото з вільних джерел

      У Кропивницькому від ускладнень грипу помер 80-річний чоловік. Це перший летальний випадок від ускладнення захворювання в області.

      Відомо, що чоловік не мав щеплення від грипу, пише місцевий телеканал "Кіровоград".

      Читайте також: Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці

      Заступниця директора обласного лабораторного центру Надія Оперчук зазначає, що у нього діагностували грип A/Singapore (H3N2)

      Чоловік запізно звернувся по медичну допомогу – на 5 день хвороби, коли розвинулася тяжка форма пневмонії – двобічна пневмонія. Він був з групи медичного ризику – у нього була астма, хвороба печінки.

       
      Пневмонія – що це?

      Це гостре інфекційне запалення легень, яке локалізується перш за все у повітряних міхурцях, що мають назву альвеоли. У здорової людини альвеоли наповнені повітрям і нормально функціонують під час дихання. А у хворого на пневмонію у альвеолах накопичуються слиз та рідина, які викликають біль при диханні та обмежують надходження кисню.

      Збудниками пневмонії найчастіше бувають бактерії або віруси, що, як правило, передаються при безпосередньому контакті з інфікованими людьми

      Єдиним захистом від грипу є вакцинація.

      Симптоми грипу
      Симптоми грипу

      З початку епідемічного сезону в Україні від грипу та ГРВІ померло 29 людей.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Грип в Україні Новини Кропивницького
      Джерело: 24 Канал
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