85 ракет випущені по Україні, – Зеленський терміново звернувся до українців

На тлі масованої ракетної атаки президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Глава держави закликав громадян берегти себе.

Президент також закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги. За словами Володимира Зеленського, ворог запустив 85 ракет.

Важливо Окупанти випустили по Україні 100 ракет, 20 з них ще в польоті, – Повітряні сили

Є загроза нових ударів

Глава держави повідомив, що у польоті ймовірно є ще 20 ворожих ракет, тому важливо перебувати в укриття.

Ціллю ворожих ракетних ударів стала енергетична інфраструктура нашої держави. Президент підкреслив, що спеціалісти працюють над відновленням електропостачання.

Термінове звернення Зеленського: дивіться відео

Головне про масовану ракетну атаку

Під час проведення саміту "Великої двадцятки" Росія знову вирішила продемонструвати, що є країною-терористом. Окупанти це доводять просто зараз.

По всій країні, крім тимчасово окупованого Криму, лунає тривога. Вибухи вже пролунали у бальшості українських областей. ППО працюють на максимум і збивають російські ракети. Під ударом опинилися Київська, Львівська, Рівненська, Кіровоградська, Сумська, Чернігівська, Тернопільська, Волинська, Житомирська, Хмельницька та інші області.

Росія заплатить за кожну випущену нею ракету та відповідатиме за кожен свій воєнний злочин. Немає жодних сумнівів, що завдяки зусиллям наших воїнів ворог програє і буде покараний.

Важливо перебувати в укриттях та зберігати спокій. Паніка – це те, чого хоче ворог. Тому не панікуємо, віримо в наші сили ППО та армію, дотримуємося правил безпеки та віримо в українську армію!