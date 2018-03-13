87-річна бабуся зачарувала своїми малюнками в Paint: неймовірні фото

Якщо вам здається, що ваша бабуся або дідусь важко освоюють основники комп’ютерних програм, то не переживайте. Беріть краще приклад з 87-річної іспанки Консепсьон Гарсії Саєри, яка освоїла стандартний графічний редактор Paint та почала створювати неймовірні зображення.

Про це бабуся розповіла в інтерв'ю для El Mundo.

Якщо 9 березня майстерна художниця на своєму Instagtam-акаунті тішилась 361 підписнику, то вже сьогодні цифра сягає більше 52 тисяч користувачів.

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А все тому, що її малюнки з Paint, яких налічується всього 17, вже встигли стати вірусними та справді підірвати мережу. "Бабуся-міленіал", як її називають прихильники, почала займатись живописом уже на пенсії та почала відвідувати заняття для літніх людей.



Консепсьон Гарсіа Саєра створює неймовірні фото в Paint

Але через хворобу чоловіка їй 12 років тому довелось покинути заняття. Нещодавно її діти вирішили зробити подарунок у вигляді комп’ютера, який вона майстерно освоїла. За допомогою мишки, а не кисті, вона зайнялась створенням дивовижних картин в редакторі Paint, які тепер захоплюють весь світ.