88 вбитих і майже 400 поранених: втрати Донеччини від початку повномасштабного вторгнення Росії

Російські загарбники продовжують цинічно обстрілювати українські міста, вбиваючи цивільне населення. У Донецькій області загинули вже 88 людей.

Ще майже 400 осіб зазнали поранень різного ступеня важкості. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації 17 березня.

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Павло Кириленко зазначив, що в ніч на 16 березня окупанти з "Іскандерів" обстріляли Покровськ, Степне та Мар'їнку. Внаслідок обстрілу постраждали 6 осіб.

Стало відомо, що померла 1 людина, раніше поранена у Володимирівці. Також вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 9 поранених в Маріуполі. Ще 2 людей поранено у Верхньоторецькому,

– вказав очільник ОВА

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



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