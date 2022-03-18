88 вбитих і майже 400 поранених: втрати Донеччини від початку повномасштабного вторгнення Росії
Джерело:Павло Кириленко у фейсбуці
Російські загарбники продовжують цинічно обстрілювати українські міста, вбиваючи цивільне населення. У Донецькій області загинули вже 88 людей.
Ще майже 400 осіб зазнали поранень різного ступеня важкості. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації 17 березня.
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Павло Кириленко зазначив, що в ніч на 16 березня окупанти з "Іскандерів" обстріляли Покровськ, Степне та Мар'їнку. Внаслідок обстрілу постраждали 6 осіб.
Стало відомо, що померла 1 людина, раніше поранена у Володимирівці. Також вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 9 поранених в Маріуполі. Ще 2 людей поранено у Верхньоторецькому,
– вказав очільник ОВА
За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Втрати Донеччини від початку повномасштабного вторгнення Росії